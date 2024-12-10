Dolar
34.85
Euro
36.73
Altın
2,672.44
ETH/USDT
3,756.00
BTC/USDT
97,680.00
BIST 100
10,197.56
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Bangladeş'in başkenti Dakka, dünyanın en kirli hava kalitesine sahip kenti olmaya devam ediyor

Bangladeş'in başkenti Dakka, bu sabah yapılan ölçümlere göre, dünyanın en kirli hava kalitesine sahip kenti olmayı sürdürüyor.

Şilan Turp  | 10.12.2024 - Güncelleme : 10.12.2024
Bangladeş'in başkenti Dakka, dünyanın en kirli hava kalitesine sahip kenti olmaya devam ediyor

Ankara

Hava Kalitesi Endeksi (AQI) verileri, Bangladeş'te milyonlarca insanın sağlığını tehdit eden hava kirliliğinin, "tehlikeli" kabul edilen seviyesini koruduğunu gösterdi.

Dhaka Tribune gazetesinin haberine göre, bu sabah yapılan ölçümler sonucu kaydedilen ve "çok sağlıksız" kategorisinde yer alan 241 AQI değeriyle başkent Dakka, dünyanın en kirli hava kalitesine sahip kenti oldu.

Pakistan'ın Lahor kenti, Vietnam'ın başkenti Hanoi ve Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi de sırasıyla 219, 194 ve 191 AQI ile listenin ikinci, üçüncü ve dördüncü sırasında yer aldı.

Dakka'da hava kalitesinin, daha önce de dünya genelinde en kötü seviyeye ulaştığı kaydedilmişti. Uzun süredir hava kirliliği sorunlarıyla boğuşan başkent Dakka'da hava kalitesi genellikle kış aylarında "sağlıksız" hale geliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Uluslararası Acil Yardım Harcamaları Yönetmeliği Resmi Gazete'de
Dolandırıcılık şüphelisi avukata 10 yıla kadar hapsi istemi
Tunca ve Meriç nehirlerinin debisi arttı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistin'deki mezalime seyirci kalınması tarihte kara leke olarak hatırlanacak
Ülkelerine dönen Suriyeliler için Hatay'daki Yayladağı Sınır Kapısı da açıldı

Benzer haberler

Bangladeş'in başkenti Dakka, dünyanın en kirli hava kalitesine sahip kenti olmaya devam ediyor

Bangladeş'in başkenti Dakka, dünyanın en kirli hava kalitesine sahip kenti olmaya devam ediyor

Bakan Bolat, Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi Haq ile bir araya geldi

Myanmarlı aktivist, UCM Savcılığının tutuklama talebini Arakanlı Müslümanlar için yeterli bulmuyor

Avrupa Yetim Eli'nden Bangladeş'te Arakanlı Müslüman mültecilere insani yardım

Avrupa Yetim Eli'nden Bangladeş'te Arakanlı Müslüman mültecilere insani yardım
Batı Balkanlar'da kış aylarının korkulu rüyası: "Hava kirliliği"

Batı Balkanlar'da kış aylarının korkulu rüyası: "Hava kirliliği"
Yeni Delhi'de hava kirliliği nedeniyle okullar "hibrit" olarak yeniden açılacak

Yeni Delhi'de hava kirliliği nedeniyle okullar "hibrit" olarak yeniden açılacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet