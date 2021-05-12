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Dünya

Bangladeş Başbakanı Hasina, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarına karşı küresel eylem çağrısı yaptı

Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere yönelik saldırılarını durdurmak için uluslararası topluma sürdürülebilir küresel eylem çağrısında bulundu.

Sümeyye Dilara Dinçer   | 12.05.2021
Bangladeş Başbakanı Hasina, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarına karşı küresel eylem çağrısı yaptı

Ankara

Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas’a gönderdiği mektupta, Kudüs’teki Şeyh Cerrah Mahallesi'nde Filistinli ailelerin tahliye edilmesinin insan hakları ve uluslararası hukukun ciddi şekilde ihlali olduğunu bildirdi.

Bu tür terör ve şiddet eylemlerini kınayan Hasina, uluslararası toplumu, dünyanın her yerinde terör olaylarını sona erdirmek için sürdürülebilir önlemler almaya çağırdı.

Hasina, İsrail güçlerin işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa bölgesinde Müslümanlara yönelik saldırılarına ilişkin derin endişe ve üzüntü duyduğunu ifade etti.

Kudüs ve Gazze'deki olaylar

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını duyurmuştu.

İsrail saldırılarında 14’ü çocuk, 3'ü kadın olmak üzere 53 Filistinlinin şehit olduğu, yaralı sayısının ise 320’ye çıktığı kaydedilmişti.

Filistin direniş örgütleri de Gazze Şeridi çevresindeki İsrail kent ve bölgelerini roketlerle vurmuştu. İsrail polisi, Gazze Şeridi'nden atılan roketler nedeniyle 6 kişinin öldüğünü, 200 kişinin yaralandığını bildirmişti.

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