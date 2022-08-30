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Dünya

Bağdat'ta Sadr yanlısı göstericilerin alanlardan çekilmesiyle hayat normale döndü

Irak'ta Şii dini ve siyasi lider Mukteda es-Sadr yanlısı göstericilerin alanlardan çekilmesiyle iki gündür süren hareketlilik sona erdi.

Çağrı Koşak   | 30.08.2022
Bağdat'ta Sadr yanlısı göstericilerin alanlardan çekilmesiyle hayat normale döndü

Iraq

Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, başkent Bağdat'taki Yeşil Bölge ve çevresinden tüm göstericilerin çekildiğini ve hayatın normale dönmeye başladığını duyurdu.

Sağlık kaynaklarına göre, Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr'ın dün siyaseti bıraktığını açıklamasının ardından çıkan olaylarda 23 kişi hayatını kaybetti, 380 kişi yaralandı.

Irak'taki olaylar

Sadr destekçileri, dün Bağdat'taki Yeşil Bölge'de Cumhurbaşkanlığı ve Hükümet Sarayı'nı basmıştı. Güvenlik güçleri, Yeşil Bölge'nin farklı noktalarında havaya ateş açarak eylemcileri dağıtmıştı.

Irak'ın güneyinde de sokakları dolduran Sadr yanlıları eyleme başlarken, ülke genelinde süresiz sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Şii lider, yaşananların ardından bugün öğle saatlerinde destekçilerine "eve dönün" çağrısı yapmış, bunun üzerine Sadr yanlıları sokaktan çekilmeye başlamıştı.

Sadr'ın çağrısının ardından ülke genelindeki sokağa çıkma yasağı da kaldırılmıştı.

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