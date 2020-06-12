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Dünya

Bağdat ve Washington'dan Irak'taki ABD askerlerinin azaltılması kararı

Bağdat ve Washington yönetimleri önümüzdeki aylarda Irak'taki ABD askeri varlığının azaltılması konusunda anlaşmaya vardı.

Said İbicioğlu,Haydar Karaalp   | 12.06.2020
Bağdat ve Washington'dan Irak'taki ABD askerlerinin azaltılması kararı

Bağdat

Irak ile ABD arasında dün video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen müzakerelerin ardından yapılan ortak açıklamada, "DEAŞ tehdidinin ortadan kaldırılması konusunda elde edilen önemli ilerlemeler ışığında, ABD, önümüzdeki aylarda Irak'taki asker sayısını azaltmaya devam edecek ve geri kalan güçlerinin durumu hakkında Bağdat yönetimiyle diyalog halinde olmayı sürdürecek." ifadelerine yer verildi.

ABD'nin, 2008'de imzalanan Stratejik Çerçeve Anlaşması'nda kararlaştırıldığı üzere Irak'ta kalıcı üsler veya daimi bir askeri varlık talebinin olmadığı kaydedilen açıklamada, Washington'un ne zaman ve kaç asker çekeceğine dair ise herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

Irak hükümeti de uluslararası koalisyon güçlerinin güvenliğini sağlama taahhüdünde bulundu.

Washington yönetiminin, Irak halkının taleplerinin karşılanması için Başbakan Mustafa el-Kazımi'nin hükümet programını, ülkenin yeniden imarını, şeffaf ve adil bir seçim yapılmasını destekleyeceği bildirildi.

ABD'nin Irak'a ekonomi alanında destek için Bağdat hükümeti ile çalışacak danışmanlar sağlayacağı kaydedildi.

Başbakanı Kazımi, Irak resmi haber ajansına yaptığı açıklamada, "Toplantıda, ABD'nin Irak'tan çekilmesi ve hiçbir üssün kalmaması konusuna vurgu yapıldı. Stratejik diyalog (müzakereler) toplantısında ayrıca Mecliste alınan ABD askerlerinin çekilmesi kararı da tanındı." dedi.

Irak Meclisi'nin aldığı "ABD güçlerinin Irak'tan çıkarılması" kararı

Irak Meclisi, 5 Ocak'ta ABD güçlerinin Irak'tan çıkarılması yönünde bir karar almıştı. Meclis, söz konusu kararın uygulanmasının yükümlülüğünü ise hükümete vermişti.

ABD Başkanı Donald Trump ise Irak Meclisi'nin ABD askerlerinin ülkeden çıkmasını talep eden kararına tepki göstererek, "(Irak) Ülkeden çıkmamızı isterlerse ve bunu dostça yapmazlarsa onlara daha önce hiç görmedikleri ağır yaptırımlar uygularız. İran yaptırımları bunların yanında hafif kalır." demişti.

ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri, Irak'taki bazı üslerinden ayrılıp, buraları Irak ordusuna teslim etmişti.

Amerikan güçleri, ülkenin batısındaki en büyük üslerden biri olan Ayn el-Esed ile kuzeyde bazı noktalarda varlığını sürdürüyor.

İran yönetiminin, Irak'ta desteklediği siyasi ve askeri taraflara "ABD askerlerinin ülkeden çıkarılması için baskı yaptığı" ifade ediliyor.

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