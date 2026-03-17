Bağdat ve Erbil'in Türkiye üzerinden yapılan petrol ihracatının miktarının artırılması için anlaşmaya vardığı bildirildi
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani, Irak petrolünün Türkiye'ye Irak’ın kuzeyinden gönderilmesi konusunda Bağdat yönetimiyle anlaştıklarını açıkladı.
Erbil
Barzani, Irak petrolünün IKBY üzerinden Türkiye’ye ihraç edilmesine ilişkin ABD merkezli X sosyal medya platformundan açıklama yaptı.
Barzani, "Ülkenin karşı karşıya kaldığı olağanüstü şartlar dikkate alınarak, hepimizin sorumluluğu olan bu ağır durumu aşmak için en kısa sürede Kürdistan Bölgesi boru hattından petrol ihracatına başlanmasına izin verilmesi kararı aldık." ifadelerini kullandı.
Diğer konuların üzerine de Bağdat ile görüşmelerinin devam edeceğini kaydeden Barzani, “Bölgeye (IKBY’ye) ithalat ve ticaret üzerindeki kısıtlamaların acilen kaldırılması ve petrol ve doğalgaz şirketlerinin güvenli bir ortamda üretime devam edebilmeleri için gerekli garantilerin sağlanması amacıyla Bağdat ile görüşmelerimiz devam edecektir.” dedi.
Irak Petrol Bakanı, petrol ihracatının Ceyhan’a yeniden yarın başlayacağını açıkladı
Irak Petrol Bakanı Hayyan Abdulgani, Bağdat ve Erbil’in, petrol ihracatını yarından itibaren Ceyhan Limanı’na yeniden başlatmak için anlaşmaya vardığını duyurdu.
Abdulgani, yerel medyaya yaptığı açıklamalarda, IKBY üzerinden Ceyhan Limanı’na petrol ihracatının yeniden başlaması için Erbil ile anlaşmaya varıldığını söyledi.
"Anlaşma yarın yürürlüğe girecek ve ihracat sabah saat 10:00'da başlayacak." diyen Abdulgani, Kerkük petrolünün boru hattı üzerinden ihraç edileceğini ve önümüzdeki iki gün içinde ihracat miktarının günlük 250 bin varile ulaşmasının planlandığını belirtti.