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Dünya

Bağdat’ta Sadr’ın rakibi Şii gruplar Yeşil Bölge önünden çekilmeye başladı

Irak’ın başkenti Bağdat’ta Sadr Hareketi rakibi Şii Koordinasyon Çerçevesi destekçileri, korunaklı Yeşil Bölge’nin önündeki protestolarını sonlandırmaya başladı.

Haydar Karaalp   | 01.08.2022
Bağdat’ta Sadr’ın rakibi Şii gruplar Yeşil Bölge önünden çekilmeye başladı Fotoğraf: Murtadha Al-Sudani - AA

Bağdat

İran destekli Şii siyasi çatı kuruluş destekçileri, üç ayrı askeri kontrol noktasını aşarak Yeşil Bölge’nin kapısına yaklaşmıştı. Güvenlik güçleri, bölgeye girmemeleri için kalabalığa tazyikli su ile müdahalede bulunmuştu.


Şii Koordinasyon Çerçevesi, destekçilerini Sadr Hareketi mensuplarının Meclis binasını basması üzerine Yeşil Bölge çevresinde gösteriye çağırmıştı.

Sadr yanlıları, Yeşil Bölge'yi basmıştı

Irak'ta Ekim 2021'de yapılan seçimlerden galip çıkan Şii siyasi ve dini lider Mukteda es-Sadr, İran yanlısı partilerle hükümet kurmaya yanaşmamış ve ardından siyasetten çekildiğini açıklamıştı. Sadr sonrası hükümet kurma işi rakibi Koordinasyon Çerçevesi'ne geçmişti.

Koordinasyon Çerçevesi, 25 Temmuz'da başbakan adayı olarak eski Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Muhammed Şiya Sudani'yi seçtiğini duyurmuştu.

Sadr yanlıları, İran’a yakın Şii siyasi çatı kuruluş Koordinasyon Çerçevesi’nin başbakan adayı ilan edilen Sudani’yi protesto etmek amacıyla 30 Temmuz Cumartesi günü Yeşil Bölge’ye girerek Meclis binasını basmış ve burada oturma eylemi başlatmıştı.


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