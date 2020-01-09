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Dünya

Bağdat’ta ABD Büyükelçiliğine füzeli saldırı

Irak’ın başkenti Bağdat’ta ABD Büyükelçiliği yakınlarına füze atıldığı bildirildi.

Haydar Karaalp   | 09.01.2020
Bağdat’ta ABD Büyükelçiliğine füzeli saldırı

Bağdat

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bağdat Yeşil Bölge’deki ABD Büyükelçiliği yakınlarına 2 adet füze atıldı.

Sosyal medyada yayımlanan görüntülerde de ABD Büyükelçiliğinde uyarı sirenlerinin çaldığı görüldü.

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