Filistin, Nauru’nun işgal altındaki Kudüs’te İsrail nezdinde büyükelçilik açma kararından vazgeçmesini isteyerek, bunun uluslararası hukuk ile Birleşmiş Milletler (BM) kararlarını ihlal ettiğini bildirdi.

Filistin, Nauru’dan işgal altındaki Kudüs’te büyükelçilik açma kararından vazgeçmesini istedi Filistin, Nauru’nun işgal altındaki Kudüs’te İsrail nezdinde büyükelçilik açma kararından vazgeçmesini isteyerek, bunun uluslararası hukuk ile Birleşmiş Milletler (BM) kararlarını ihlal ettiğini bildirdi.

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu kararının Filistin halkına ve meşru haklarına yönelik bir saldırı niteliği taşıdığı belirtilerek, ülke yönetimine karardan geri adım atma çağrısı yapıldı.

Açıklamada, işgal altındaki Kudüs’ün İsrail’in başkenti olarak tanınmasının veya kentte diplomatik misyon açılmasının uluslararası hukuki yükümlülükler ile BM Güvenlik Konseyinin 476 ve 478 sayılı kararlarını ihlal ettiği vurgulandı.

Nauru’dan uluslararası hukuk ve BM kararlarına bağlı kalması istenen açıklamada, bölgesel ve uluslararası kuruluşlar ile dost ülkelere de özellikle Kudüs’ün hukuki statüsünün korunması konusunda sorumluluk üstlenmeleri çağrısında bulunuldu.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar ise Nauru’nun işgal altındaki Kudüs’te İsrail nezdinde büyükelçilik açacağını açıklamış, kararın geçen ay alındığını ve büyükelçiliğin en kısa sürede faaliyete geçirilmesi için destek sağlayacaklarını söylemişti.