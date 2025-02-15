Irak'ın kuzeyinde 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde düzenlenen hava harekatıyla Kandil bölgesinde 4, Metina bölgesinde ise 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Ankara
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Gök vatanımızın cesur kahramanları, teröristleri tespit ettikleri yerde etkisiz hale getirmeye devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesine 12 Şubat 2025 tarihinde düzenlenen hava harekatıyla 4 PKK'lı teröristin ve Metina bölgesine 14 Şubat 2025 tarihinde düzenlenen hava harekatıyla 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği belirlendi. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör örgütlerine yönelik önleyici ve yok edici tedbirler almayı sürdürecek."
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Gök Vatanımızın Cesur Kahramanları, teröristleri tespit ettikleri yerde etkisiz hâle getirmeye devam ediyor!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 15, 2025
Irak’ın kuzeyindeki Kandil bölgesine 12 Şubat 2025 tarihinde düzenlenen hava harekâtıyla 4 PKK’lı teröristin ve Metina bölgesine 14 Şubat 2025 tarihinde düzenlenen hava… pic.twitter.com/HuKO6dgoEU