Dolar
36.24
Euro
38.01
Altın
2,883.28
ETH/USDT
2,711.40
BTC/USDT
97,664.00
BIST 100
9,877.59
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 60'ı geçti

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı yüzde 60,46 seviyesine ulaştı.

Fatma Nur Duman  | 15.02.2025 - Güncelleme : 15.02.2025
İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 60'ı geçti

İstanbul

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, geçen yıl 21 Kasım'da yüzde 27,49 seviyelerine kadar gerileyen barajlardaki doluluk oranı son yağışlarla birlikte yükselişe geçti.

Bugün itibarıyla kente su sağlayan barajların ortalama doluluk oranı yüzde 60,46 oldu.

Su miktarı Alibey'de yüzde 48,9, Büyükçekmece'de 57,3, Darlık'ta yüzde 58,74, Elmalı'da yüzde 100, Istrancalar'da yüzde 48,91, Kazandere'de yüzde 76,83, Pabuçdere'de yüzde 53,01, Sazlıdere'de yüzde 47,86, Terkos'ta yüzde 61,27 ve Ömerli'de yüzde 68,44 olarak ölçüldü.

Azami 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme hacmine sahip baraj ve göletlerdeki su miktarı ise bugün itibarıyla 525,18 milyon metreküp olarak kaydedildi.

Barajlar dışında kente su sağlayan Melen ve Yeşilçay'dan da bu yıl şu ana kadar 116,66 metreküp su alındı.

Öte yandan, İstanbul'da dün 2 milyon 985 bin metreküp su tüketimi gerçekleştirildi.

Son 10 yılın doluluk oranları

İSKİ istatistiklerine göre, 15 Şubat tarihli baraj doluluk oranları 2015'te yüzde 93,89, 2016'da yüzde 86,86, 2017'de yüzde 85,78, 2018'de yüzde 79,29, 2019'da yüzde 91,58, 2020'de yüzde 61,5, 2021'de yüzde 47,2, 2022'de yüzde 80,46, 2023'te yüzde 33,38, 2024'te yüzde 73,25 olarak kayıtlara geçti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanı Fidan'ın Münih'te temasları sürüyor
Sarıkamış Kayak Merkezi'nde kayak keyfi sürüyor
MÜSİAD: Türk iş dünyasının sorumluluğu çözüm odaklı yaklaşım ve ekonomik kalkınma olmalıdır
Milli İrade Platformundan TÜSİAD'a eleştiri
İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 60'ı geçti

Benzer haberler

İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 60'ı geçti

İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 60'ı geçti

Yedi Başak İnsani Yardım Derneği'nden Gazze için "81 İlden 81 Tır Yardım" kampanyası

İstanbul'da 2 suç örgütüne yönelik operasyonlarda 128 gözaltı

İstanbul'daki suç örgütlerine yönelik operasyonlarda 54 şüpheli tutuklandı

İstanbul'daki suç örgütlerine yönelik operasyonlarda 54 şüpheli tutuklandı
İstanbul'daki çiçekçilerde Sevgililer Günü yoğunluğu yaşanıyor

İstanbul'daki çiçekçilerde Sevgililer Günü yoğunluğu yaşanıyor
İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 59,82'ye yükseldi

İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 59,82'ye yükseldi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet