Dolar
36.24
Euro
38.01
Altın
2,883.28
ETH/USDT
2,706.80
BTC/USDT
97,492.00
BIST 100
9,877.59
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Hamas, İsrail ile esir takasının altıncı turunda Gazze Şeridi'ndeki 3 İsrailli erkek esiri Kızılhaç'a teslim etti
logo
Dünya

ABD, Beyrut'taki Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü konvoyuna saldırıyı kınadı

ABD'nin, Beyrut'taki Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) birliklerine yönelik saldırıyı kınadığı bildirildi.

Ayşe İrem Tiryaki  | 15.02.2025 - Güncelleme : 15.02.2025
ABD, Beyrut'taki Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü konvoyuna saldırıyı kınadı

Ankara

ABD Dışişleri Bakanlığından, UNIFIL'e dün Lübnan'da düzenlenen saldırıya ilişkin açıklama yapıldı.

Saldırının kınandığı belirtilen açıklamada, saldırıda birçok personelin yaralandığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, saldırıdan etkilenen kişilere geçmiş olsun dilekleri iletildi.

Hizbullah destekçilerinin, dün Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) aracına ve personeline saldırıda bulunduğu belirtilmişti.

UNIFIL'den yapılan açıklamada, saldırıda bir aracın yakıldığı ve bir komutan yardımcısının yaralandığı vurgulanarak, Lübnanlı yetkililerden olayın araştırılması ve sorumluların adalet karşısına çıkartılması istenmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Göktaş: Evde Bakım Yardımı ödemelerini hak sahiplerinin hesaplarına artışlı şekilde yatırmaya başladık
Kabartma yazıyı İncil'den öğrenmeye zorlanan Ugandalıları Kur'an eğitimiyle İslam'la tanıştırdılar
Gaziantep'te 51 kişinin öldüğü apartmana ilişkin kolon kesilmesine yönelik yeni iddianame
Türkiye Diyanet Vakfı ateşkesten bu yana Gazze'de 200 bin kişiye yardım ulaştırdı
Bazı polyester ürünlerin ithalatında gözetim uygulanacak

Benzer haberler

ABD, Beyrut'taki Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü konvoyuna saldırıyı kınadı

ABD, Beyrut'taki Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü konvoyuna saldırıyı kınadı

ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI, Elon Musk'ın satın alma teklifini reddetti

ABD'nin Texas eyaletinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Beyaz Saray Özel Kalem Müdür Yardımcısı Budowich, AP ajansına tepki gösterdi

Beyaz Saray Özel Kalem Müdür Yardımcısı Budowich, AP ajansına tepki gösterdi
Adıyaman'da sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan çocuk hastanede tedavi altına alındı

Adıyaman'da sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan çocuk hastanede tedavi altına alındı
Zelenskiy, savaşı sona erdirme planı oluşturulduktan sonra Putin ile görüşeceğini belirtti

Zelenskiy, savaşı sona erdirme planı oluşturulduktan sonra Putin ile görüşeceğini belirtti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet