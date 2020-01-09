Euro
6.56
Dolar
5.91
BIST 100
112,876.00
Altın
1,556.54
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Libya Devlet Yüksek Konseyi Türkiye ve Rusya'nın ateşkes çağrısından memnun

Libya Devlet Yüksek Konseyi, Türkiye ve Rusya'nın ateşkes çağrısını memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı.

Gülşen Topçu,Enes Canlı   | 09.01.2020
Libya Devlet Yüksek Konseyi Türkiye ve Rusya'nın ateşkes çağrısından memnun

Trablus

Libya Devlet Yüksek Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip Erdoğan) ve Rusya Devlet Başkanı (Vladimir Putin) tarafından Libya'daki krize ve başkente yönelik saldırıya ilişkin yapılan açıklama Devlet Yüksek Konseyi tarafından memnuniyetle karşılanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ve silahlı kuvvetlerini tehlikeye atması dışındaki durumlarda, Libya Devlet Yüksek Konseyi, Libyalıların canını düşünen ve savaşı durdurma amacındaki her türlü girişimden yana olduğunu ve bunları desteklediğini belirtti.

Açıklamada ayrıca, herhangi bir diyalog çağrısının Fas'ın Suheyrat kentinde imzalanan Libya Siyasi Anlaşması'na bağlı kalması gerektiği kaydedildi.

Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri darbeci General Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine uluslararası meşruiyete sahip UMH birlikleri de karşı operasyon başlatmıştı.

Mısır yönetiminin çağrısı üzerine, 31 Aralık'ta daimi temsilciler seviyesinde toplanan Arap Birliği, "Libya topraklarının birlik ve bütünlüğünün korunması, yabancı müdahalenin reddedilmesi, Aralık 2015’te imzalanan Suheyrat Anlaşması çerçevesinde krize siyasi çözüm bulunması" yönünde karar almıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran’ın misillemesiyle Kasım Süleymani konusu kapanır mı?
Küresel ekonomideki belirsizlik ABD-İran gerginliği ile derinleşiyor
Avusturya’da yeni hükümet Müslümanların hayatını daha da zorlaştıracak
AB'nin kısır dış politikası küresel etkisini zayıflatıyor
İran krizinde dönüşü olmayan noktaya nasıl gelindi?

Benzer haberler

Libya Devlet Yüksek Konseyi Türkiye ve Rusya'nın ateşkes çağrısından memnun

Libya Devlet Yüksek Konseyi Türkiye ve Rusya'nın ateşkes çağrısından memnun

İtalya Mısır'daki Libya toplantısının sonuç bildirisine imza atmadı

Libya'nın Misrata kentinde gece sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Almanya Dışişleri Bakanı Maas: Libya ikinci Suriye olmamalı

Almanya Dışişleri Bakanı Maas: Libya ikinci Suriye olmamalı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hedefimiz ülkemizi küresel enerji merkezlerinden biri haline getirmek

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hedefimiz ülkemizi küresel enerji merkezlerinden biri haline getirmek
Ceren Özdemir cinayeti sanığına verilen raporun detayları ortaya çıktı

Ceren Özdemir cinayeti sanığına verilen raporun detayları ortaya çıktı