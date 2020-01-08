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Dünya

İtalya Mısır'daki Libya toplantısının sonuç bildirisine imza atmadı

İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio, Mısır'daki Libya toplantısının sonuç bildirisini imzalamadı. Di Maio'nun, Türkiye ve Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Serrac'a karşı sert tutumlarını yumuşatmalarını istediği belirtildi.

Barış Seçkin   | 08.01.2020
İtalya Mısır'daki Libya toplantısının sonuç bildirisine imza atmadı İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio. Fotoğraf: Abdülhamid Hoşbaş/AA

Roma

Mısır'ın başkenti Kahire'de Libya gündemiyle toplanan Mısır, Fransa, İtalya, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) dışişleri bakanları toplantısına ilişkin İtalyan basınında çıkan haberlerde, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio’nun "çok dengesiz" olarak değerlendirdiği sonuç bildirisine imza atmadığı ifade edildi. 

Bakan Di Maio'nun, mevkidaşlarından Türkiye ve Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayiz es-Serrac'a karşı sert tutumlarını yumuşatmalarını istediği de çıkan haberler arasında yer aldı.

Di Maio'nun, toplantıda Berlin Süreci’ne vurgu yaparak, bu sürece dengelerin bir tarafa kaymış şekilde gidilmemesi, diyalog ve itidalli olmaları gerektiğini söylediği kaydedildi.

Bu arada, İtalya Dışişleri Bakanlığından toplantıya dair yapılan açıklamada ise "İtalya, her türlü dış müdahaleye karşı. Ateşkes en kısa sürede sağlanmalı ve Berlin konferansı için bir tarih belirlenmelidir." ifadesi kullanıldı.

Öte yandan, Luigi Di Maio’nun toplantının ardından düzenlenen ortak basın toplantısına da katılmaması dikkati çekti.

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