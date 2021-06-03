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Dünya

Bağdat’ın Kazımiye semtinde patlama

Irak’ın başkenti Bağdat’ta, Şiilerin yoğun olarak yaşadığı Kazımiye’deki patlamanın gaz tüpünün patlaması sonucu meydana geldiği ve ölenlerin olduğu bildirildi.

Haydar Karaalp   | 03.06.2021
Bağdat’ın Kazımiye semtinde patlama

Bağdat

Irak’ın başkenti Bağdat’ta meydana gelen patlamada ölenlerin olduğu bildirildi.

Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Bağdat’ın Kazımiye semtinde kalabalığın olduğu bölgede meydana gelen patlamanın, oradaki iş yerlerinden birinde gaz tüpünün patlamasından kaynaklandığı kaydedildi.

Açıklamada ölü ve yaralı sayısına ilişkin bilgi verilmedi.

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