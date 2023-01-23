Irak'ta Sadr'dan Kur'an-ı Kerim yakılmasına karşı 1 milyon imza çağrısı
Irak’ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasını kınamak için 1 milyon imza toplanarak İsveç Büyükelçiliğine iletilmesi çağrısı yaptı.
Ankara
Irak’ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, yazılı açıklamasında, cuma namazında imamların İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasını "sert bir şekilde" kınamasını ve kentin merkezine Kur'an-ı Kerim anıtı dikilmesini talep etti.
1 milyon imza toplanarak üst düzey bir heyetle İsveç Büyükelçiliğine iletilmesini isteyen Sadr, İsveç hükümetinin 24 saat içerisinde bu eylemi gerçekleştirenleri cezalandırması durumunda bu adımlara gerek kalmayacağını kaydetti.
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