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Dünya

Irak'ta Federal Mahkeme, Bağdat'ın Erbil'e bütçe gönderme kararını iptal etti

Irak Yüksek Federal Mahkemesi, merkezi yönetimin Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bütçe aktarılması yönünde aldığı kararın anayasaya uygun olmadığına hükmetti.

Haydar Karaalp   | 25.01.2023
Irak'ta Federal Mahkeme, Bağdat'ın Erbil'e bütçe gönderme kararını iptal etti

Bağdat

Merkezi yönetimin IKBY'ye bütçe gönderme kararı hakkında Yüksek Federal Mahkemesi'ne iptal başvurusunda bulunan Iraklı bağımsız Şii milletvekili Mustafa Sened, yaptığı basın açıklamasında, açtığı davanın sonuçlandığını duyurdu.

Sened, Irak'taki en yüksek yargı kurumu olan Yüksek Federal Mahkeme'nin, merkezi yönetimin IKBY'ye bütçe aktarılması yönünde aldığı kararı anayasaya uygun olmadığı gerekçesiyle iptal ettiğini kaydetti.

Mesud Barzani'den mahkeme kararına tepki

Mahkeme kararı sonrası Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesud Barzani tarafından yazılı açıklama yapıldı.

Barzani, mahkemenin aldığı karar hakkında "düşmanca" nitelemesinde bulunarak, "Herkes bilmeli ki; Kürtlerin hükümetin kurulması için kurulan 'Devleti Yönetme Koalisyonu'na (hükümeti kuran çatı kuruluş) katılması açık, şeffaf ve herkesin onayladığı bir programa dayanıyor. Meşru hak olarak gördüğümüz IKBY'ye mali bütçenin gönderilmesi bu programın bir parçasıydı. Federal Mahkeme'nin kararı, IKBY'den önce Irak'taki siyasete, hükümete ve Devleti Yönetme Koalisyonu'nun programına aykırı bir karardır. Mahkeme belli ki; şüpheli ajandalar hayata geçiriyor. Bu mahkeme adeta Saddam'ın 'Devrim Mahkemesi'nin yerine geçti." ifadelerini kullandı.

Muhammed Şiya es-Sudani başkanlığındaki merkezi hükümetin geçtiğimiz günlerde IKBY'ye bütçeden destek sağladığı iddia edilmişti. Irak hükümetinin 2023 bütçesinin onaylanmaması öncesi IKBY'ye para göndermesi bazı Şii tarafların eleştirisine neden olmuştu.

Irak Yüksek Federal Mahkemesi, 15 Şubat 2022'de IKBY gaz ve petrol yasasının merkezi yönetim anayasasına aykırı olduğuna ve ihraç edilen petrol gelirlerinin Bağdat’a teslim edilmesi gerektiğine karar vermişti.

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