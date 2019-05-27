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Dünya

Azerbaycan'da Cumhuriyetin 101. yıl dönümü kutlanıyor

Azerbaycan'da, 28 Mayıs 1918'de ilan edilen cumhuriyetin 101. yıl dönümü kutlanılıyor.

Ruslan Rehimov   | 27.05.2019
Azerbaycan'da Cumhuriyetin 101. yıl dönümü kutlanıyor

Baki

Azerbaycan'da kutlamalar kapsamında Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhuriyet Anıtı önünde düzenlenen törene katıldı. Azerbaycan Milli Marşı'nın seslendirildiği törende Aliyev, anıta çelenk bıraktı.

Cumhuriyet Günü dolayısıyla ABD, Japonya, Büyük Britanya, Çin, San Marino, Bulgaristan, İtalya, Türkmenistan, Mısır, Kazakistan, Cezayir, Kırgızistan, Tacikistan, Küba, Tacikistan, Belçika, Suudi Arabistan, Irak, Hindistan, Afganistan, Avusturya, Özbekistan, İsveç, Güney Kore gibi çok sayıda ülkenin lideri veya üst düzey yöneticisi, Cumhurbaşkanı Aliyev'i kutladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Aliyev'e kutlama mesajı gönderdi.

Azerbaycan Cumhuriyeti

Azerbaycan Cumhuriyeti'nin bağımsızlığı, 28 Mayıs 1918'de Gürcistan'ın Tiflis şehrinde, Mehmet Emin Resulzade başkanlığındaki Azerbaycan Milli Şurası tarafından ilan edildi.

Bakü, Ermeni ve Bolşevik çetelerinin işgali altında olduğu için Fethali Han Hoyski başkanlığında oluşturulan geçici Azerbaycan hükümeti, faaliyetini bir süre Gence şehrinde sürdürdü.

Azerbaycan'ın bağımsızlığını ilk tanıyan Osmanlı Devleti oldu. İki devlet arasında yapılan anlaşma çerçevesinde, giderek artan Ermeni ve Bolşevik tehditlerine karşı Nuri Paşa (Killigil) komutasındaki Kafkas İslam Ordusu yardıma geldi. Göyçay, Salyan, Ağsu ve Kürdemir'i Bolşevik birlikleri ve Ermeni çetelerinden temizleyerek, 15 Eylül 1918'de Bakü'yü kurtardı. Kafkas İslam Ordusu, Bakü'nün kurtuluşu için yaptığı savaşlarda bin 130 şehit verdi.

Doğu'nun ilk demokratik cumhuriyeti olarak kabul edilen Azerbaycan'da, kısa sürede eğitim, din ve vicdan özgürlüğü alanında reformlar yapıldı, ülkenin kendi para birimi tedavüle bırakıldı.

Cumhuriyetin "İstiklal Bildirisi"nde ırk, din, mezhep ve cinsiyet farkı gözetmeksizin tüm yurttaşlara eşit haklar tanındı.

Azerbaycan Cumhuriyeti, 28 Nisan 1920'de Sovyet ordusunun ülkeyi işgaliyle son buldu.

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