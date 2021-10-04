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Dünya

Azerbaycan ve Ermenistan liderleri, Karabağ savaşının 1. yılında görüşmeye sıcak bakıyor

zerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ortak zirve ihtimaline sıcak baktıklarını açıkladı.

Emre Gürkan Abay, Ali Cura   | 04.10.2021
Azerbaycan ve Ermenistan liderleri, Karabağ savaşının 1. yılında görüşmeye sıcak bakıyor

Moskova

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan,Litvanya’daki Ermeni topluluklarıyla gerçekleştirdiği görüşmede, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki ilişkilere dair değerlendirmelerde bulundu.

Ermenistan'ın, Azerbaycan ile üst düzey görüşmeler gerçekleştirmeye hazır olduğunu kaydeden Paşinyan, "Üst düzey bir zirveye hazır olduğumuzu 1 Temmuz'da duyurmuştum. Bu görüşme dışişleri bakanları veya başbakan-başkan düzeyinde olabilir. Azerbaycan Cumhurbaşkanı ile yapılacak bir toplantının yeri ve zamanı konusunda herhangi bir kısıtlama olmadığına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Paşinyan, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu'nun bu tür zirveleri organize etme noktasında tecrübeli olduğunu savunarak, "AGİT Minsk Grubu'nun eş başkanlarının faaliyetlerini yoğunlaştırmaya başladığını belirtmekten mutluluk duyuyoruz. Sınırların belirlenmesi sürecini başlatmaya hazırız." ifadelerini kullandı.

Aliyev de 2 Ekim'de yaptığı açıklamada, "Ben hazırım ve pozisyonumu zaten belirttim. Ermenistan tarafı hazırsa ben de hazırım. Bu yılın başlarında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in daveti üzerine üçlü görüşmemiz oldu. Ben Paşinyan'la o hazır olduğunda her an konuşmaya hazırım. Ben müzakerelere açığım ve bunun savaşın bittiğine ve o sayfanın çevrildiğine dair iyi bir işaret olabileceğini düşünüyorum. Bu çok önemlidir." diye konuşmuştu.

Paşinyan Putin'le görüşecek

Öte yandan, Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko da Ermenistan Parlamentosu Başkanı Alen Simonyan ile bugün Moskova'da yaptığı görüşmede, "Putin ile Paşinyan bu yıl 3 defa şahsen, 14 defa telefon ile görüştü. Yakın bir zamanda şahsi bir görüşme hazırlanıyor." ifadelerini kullandı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da yaptığı açıklamada, Paşinyan'ın Rusya'da Putin ile görüşme planına ilişkin, "Paşinyan'ın Rusya'ya ziyareti bekleniyor. Putin ile özel görüşmesi hazırlanıyor." dedi.

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