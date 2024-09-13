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Dünya

Azerbaycan ordusunun topçu birlikleri Nahçıvan'da tatbikat yaptı

Ruslan Rehimov  | 13.09.2024 - Güncelleme : 13.09.2024
Azerbaycan ordusunun topçu birlikleri Nahçıvan'da tatbikat yaptı

Bakü

Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerine bağlı topçu birlikleri, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nde tatbikat düzenlendi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Nahçıvan'daki topçu birliklerinin gerçek muharebe şartlarına uygun tatbikat yaptığı bildirildi.

Açıklamada, tatbikatta, temsili düşman hedeflerinin isabetli atışlarla imha edildiği belirtildi.

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