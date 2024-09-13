Azerbaycan ordusunun topçu birlikleri Nahçıvan'da tatbikat yaptı
Bakü
Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerine bağlı topçu birlikleri, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nde tatbikat düzenlendi.
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Nahçıvan'daki topçu birliklerinin gerçek muharebe şartlarına uygun tatbikat yaptığı bildirildi.
Açıklamada, tatbikatta, temsili düşman hedeflerinin isabetli atışlarla imha edildiği belirtildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.