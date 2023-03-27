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Dünya

Azerbaycan, Karabağ'daki Ermeni toplumu temsilcilerine Bakü'de görüşme önerdi

Azerbaycan, Karabağ'daki Ermeni toplumu temsilcilerine entegrasyon ve bölgedeki altyapı projelerini müzakere etmek için Bakü'de görüşme önerdi.

Ruslan Rehimov  | 27.03.2023 - Güncelleme : 27.03.2023
Azerbaycan, Karabağ'daki Ermeni toplumu temsilcilerine Bakü'de görüşme önerdi

Bakü

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, 1 Mart'ta Hocalı'da yapılan görüşmenin, 13 Mart'ta sunulan davetin devamı olarak Ermeni toplumunun temsilcilerine nisanın ilk haftasında Bakü'de toplantı yapılmasının önerildiği bildirildi.

Toplantıda, Ermeni toplumunun Azerbaycan'a entegrasyonu ve Karabağ'daki altyapı projelerinin ele alınacağı kaydedildi.

Azerbaycanlı yetkililer, 1 Mart'ta Hocalı'da bölgede geçici konuşlandırılan Rus birliklerin karargahında, Ermeni toplumunun temsilcileriyle bir araya gelmişti.

Azerbaycan, 13 Mart'ta bir sonraki toplantının Bakü'de yapılmasını önermiş fakat bu teklif kabul edilmemişti.

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