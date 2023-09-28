Dolar
27.40
Euro
28.98
Altın
1,875.72
ETH/USDT
1,626.50
BTC/USDT
26,512.00
BIST 100
8,235.62
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TBMM Başkanı Kurtulmuş, İrlanda'nın başkenti Dublin'de düzenlenen Avrupa Parlamento Başkanları Konferansı "Ukrayna'ya karşı Rusya'nın saldırganlık savaşının sonuçları ve Ukrayna'nın yeniden inşasında ulusal parlamentoların rolü" oturumunda konuşuyor Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara’da “Cumhuriyetin 100. Yılı'na Mektup Kampanyası” kapsamında oluşturulacak tasnif ve mektupların sahiplerine ulaştırılması sürecine ilişkin açıklamalarda bulunuyor
logo
Dünya

Azerbaycan: Karabağ'daki Ermeni sakinlerin Ermenistan'a taşınma kararının Azerbaycan'la ilgisi yok

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Karabağ'da yaşayan Ermeni sakinlerin Ermenistan'a veya başka bir ülkeye taşınma kararının Azerbaycan ile hiçbir ilgisinin bulunmadığını açıkladı.

Ruslan Rehimov  | 28.09.2023 - Güncelleme : 28.09.2023
Azerbaycan: Karabağ'daki Ermeni sakinlerin Ermenistan'a taşınma kararının Azerbaycan'la ilgisi yok

Bakü

Bakanlık, Ermenistan Dışişleri Bakanlığının Karabağ'daki son gelişmelere ilişkin Azerbaycan'ın suçlayıcı açıklamasına yazılı açıklamayla yanıt verdi.

Açıklamada, Ermenistan Dışişleri Bakanlığının 2. Karabağ Savaşı ve sonrasında alınan tedbirler konusunda uluslararası toplumu yanıltan açıklamasının Azerbaycan tarafından şiddetle kınandığı bildirildi.

Ermenistan Dışişleri Bakanlığının Azerbaycan topraklarının 30 yılı aşkın süre işgal altında tutulması ve Azerbaycanlıların toplu katliamı gibi suçlardaki sorumluluğunu inkar ederek yanlış anlatılar yaymayı sürdürdüğü belirtilen açıklamada, "Ermenistan'ın işgaline ve saldırısına karşı Azerbaycan her zaman savaşmıştır. Eylül 2023'te yapılan antiterör operasyonu ile Azerbaycan'da konuşlanmış yasa dışı Ermeni silahlı kuvvetlerinin oluşturduğu tehdit meşru bir şekilde ortadan kaldırmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Azerbaycan ordusunun hiçbir zaman sivilleri hedef almadığı belirtilen açıklamada, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın "Karabağ'da sivil nüfusa yönelik doğrudan bir tehdidin bulunmadığı" yönündeki beyanı hatırlatıldı.

Ermenistan Dışişleri Bakanlığının, "Karabağ'daki Ermeni nüfusa etnik temizlik uygulanıyor" şeklindeki iddialarının gerçeği yansıtmadığı vurgulanan açıklamada, "Karabağ'da yaşayan Ermeni sakinlerin Ermenistan'a veya başka bir ülkeye taşınma kararının Azerbaycan'la hiçbir ilgisi yoktur. Biz onlara, Ermenistan'ın kurduğu askeri cuntanın rehinesi oldukları dönemdekinden daha iyi yaşam koşulları sağlamaya hazırız. Azerbaycan, Ermeni sakinlerini eşit haklara sahip vatandaşlar olarak yeniden ülkeye entegre etmeye kararlıdır." ifadeleri yer aldı.

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, Karabağ'da Ermeni nüfusun bölgeyi terk etmesinden Azerbaycan'ı suçlamıştı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Adalet Bakanı Tunç'tan "Altın Portakal Film Festivali" açıklaması
Çanakkale'de şiddetli yağış etkili oldu
Firari FETÖ üyesi eski albay Şaban Demiraslan Aksaray'da yakalandı
Marmara ile Batı Karadeniz'in iç kesimleri için kuvvetli sağanak uyarısı
MSB: Azerbaycan ve Ermenistan arasında kalıcı barışın tesisine yönelik çabaları destekliyoruz

Benzer haberler

Karabağ'daki sözde rejimin eski yöneticisi Vardanyan "terörü finanse etme" suçlamasıyla tutuklandı

Karabağ'daki sözde rejimin eski yöneticisi Vardanyan "terörü finanse etme" suçlamasıyla tutuklandı

Azerbaycan: Karabağ'daki Ermeni sakinlerin Ermenistan'a taşınma kararının Azerbaycan'la ilgisi yok

Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde işgal rejimi kuran sözde Ermeni yönetimi kendini feshetti

ABD: Karabağ'da uluslararası bir gözlem misyonu hakkında müttefiklerle çalışacağız

ABD: Karabağ'da uluslararası bir gözlem misyonu hakkında müttefiklerle çalışacağız
Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Bakü'de şehitleri anma etkinliklerine katıldı

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Bakü'de şehitleri anma etkinliklerine katıldı
Azerbaycan ve Rusya dışişleri bakanları, Karabağ'daki durumu görüştü

Azerbaycan ve Rusya dışişleri bakanları, Karabağ'daki durumu görüştü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet