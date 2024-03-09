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Dünya

Azerbaycan, Ermenistan'ın işgali altındaki 4 köyün geri verilmesini talep ediyor

Azerbaycan'ın, Ermenistan'ın işgali altında bulunan 4 köyün derhal geri verilmesini talep ettiği bildirildi.

Ruslan Rehimov  | 09.03.2024 - Güncelleme : 09.03.2024
Azerbaycan, Ermenistan'ın işgali altındaki 4 köyün geri verilmesini talep ediyor

Bakü

Azerbaycan-Ermenistan Sınır Belirleme Komisyonu Eş Başkanı, Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev'in ofisinden yapılan açıklamada, komisyonların bugüne kadar 7 kez bir araya geldiği, gelinen aşamada sınır belirleme için düzenleyici ve yasal çerçevenin oluşturulmasına yönelik çalışmalar yapıldığı belirtildi.

Son dönemde Ermenistan medyasında Azerbaycan'ın Ermenistan'ın 31 köyüne ait arazileri işgal altında tuttuğuna dair yanlış haberlerin yayınlandığı hatırlatılan açıklamada, "sınırlar belirlenene kadar Ermenistan'ın 31 köyüne ait arazilerin 'işgal altında tutulduğunu' söylemek tamamen asılsızdır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, "Ermenistan'ın işgali altında bulunan ve eksklav olmayan 4 köy (Bağanis Ayrım, Aşağı Eskipara, Heyrimli ve Kızılhacılı) tartışmasız Azerbaycan'a aittir ve derhal geri verilmelidir. Ermenistan'ın işgali altında bulunan 4 eksklav köyün (Yukarı Eskipara, Sofulu, Berhudarlı ve Kerki) geri verilmesi konusu sınırları belirleme süreci kapsamında çözülecektir." ifadeleri yer aldı.

Ermenistan, 1. Karabağ Savaşı'nda Karabağ ve civar illerin yanı sıra Gazah ilinin 7, Nahçıvan'ın 1 köyünü de işgal etmişti. 2. Karabağ Savaşı'nda Karabağ ve civar iller işgalden kurtarılmış, 4'ü eksklav olan 8 köy ise Ermenistan'ın kontrolünde kalmıştı.

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