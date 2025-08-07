Dolar
40.68
Euro
47.47
Altın
3,389.89
ETH/USDT
3,883.60
BTC/USDT
117,385.00
BIST 100
10,956.05
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Witkoff'la görüştü

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Washington'da bir araya geldi.

Ruslan Rehimov  | 07.08.2025 - Güncelleme : 07.08.2025
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Witkoff'la görüştü

Bakü

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, temaslarda bulunmak için ABD'de bulunan Aliyev, Witkoff'la görüştü.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Görüşme öncesinde Aliyev ve Witkoff’un katılımıyla, Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi (SOCAR) ile ABD enerji şirketi ExxonMobil arasında "İşbirliği Hakkında Mutabakat Zaptı" imzalandı.

Mutabakat zaptına Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov ile ExxonMobil Başkan Yardımcısı John Ardill imza attı.

İmza töreninin ardından Aliyev ve Witkoff arasında ikili görüş gerçekleştirildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
BTK'den sahte e-imza vakaları hakkında açıklama
Bursa'da freni boşalan kamyon sitenin duvarına çarparak devrildi
İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Kocaeli'de gençlerle buluştu
Adana'da tozdan rahatsız olan kadın yoldaki çukurları halıyla kapattı

Benzer haberler

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Witkoff'la görüştü

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Witkoff'la görüştü

Suriye enerji krizinde yeni dönem: Türkiye'nin stratejik rolü

Ekinci'den Şuşa'ya: Azerbaycan medyasının 150 yıllık yolculuğu

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet