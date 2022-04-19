Dolar
14.67
Euro
15.82
Altın
1,959.25
ETH/USDT
3,110.70
BTC/USDT
41,474.00
BIST 100
2,515.60
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Ermenistan, Nahçıvan'a yapılacak yolların koordinatlarını vermedi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Azerbaycan ve Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasında yapılması planlanan kara ve demir yollarının Ermenistan'dan geçecek kısmının coğrafi koordinatlarını Erivan yönetiminden alamadıklarını söyledi.

Ruslan Rehimov   | 19.04.2022
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Ermenistan, Nahçıvan'a yapılacak yolların koordinatlarını vermedi

Bakü

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklama göre Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Avrupa Birliği (AB) Güney Kafkasya Özel Temsilcisi Toivo Klaar'ı kabul etti.

Aliyev, kabulde yaptığı konuşmada, AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in arabuluculuğunda 6 Nisan'da Belçika'nın başkenti Brüksel'de Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la yapıcı görüşme gerçekleştirdiğini hatırlattı.

Brüksel görüşmesinin barış müzakereleri için başlangıç olduğunu, bu toplantıda barış anlaşması için çalışma grubu ile sınır komisyonu oluşturma hususunda mutabakat sağlandığını hatırlattı.

Aliyev, Ermenistan'la barış anlaşması için müzakerelere hazır olduklarını vurgulayarak ilerleme sağlanması için tarafların mutabakatlara bağlı kalmasının önem arz ettiğini ifade etti.

Ermenistan tarafının açıklığa kavuşturması gereken konulardan birinin Azerbaycan ve Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasındaki kara ve demir yolları konusu olduğunu belirten Aliyev, "Biz demir yolunun Azerbaycan kısmındaki 100 kilometrelik bölümünün 60 kilometresini inşa ettik ve önümüzdeki yıl inşaatı tamamlayacağız. Ancak ne yazık ki Ermenistan henüz fizibilite çalışmasına bile başlamadı. Bu sürecin gecikebileceğini gösteriyor." dedi.

Aliyev, büyük bölümünü tamamladıkları kara yolunu 2023 sonunda Ermenistan sınırına ulaştıracaklarını ifade ederek "Maalesef, Ermenistan Başbakanı Brüksel'deki görüşmede coğrafi koordinatları belirtmedi. Bu konuyu 4 Şubat'taki video konferansta da gündeme getirdim ancak yanıt alamadım. 6 Nisan'da yine yolun coğrafi koordinatlarını sordum ama cevap gelmedi. Umarım yakında alırız." diye konuştu.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın normalleşme süreci ve Azerbaycan'ın öne sürdüğü 5 şartla ilgili olumlu açıklamalarda bulunduğunu hatırlatan Aliyev, "Bu gerçekten süreçte başka bir dönüm noktası. Şimdi her iki tarafın bu resmi açıklamalarından sonra biz ciddi olduğumuzu kanıtlamalıyız." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 989 bine yaklaştı
Stellantis Rusya'da araç üretimini lojistik zorluklarla askıya aldı
Şanghay'da Omicron varyantının tetiklediği Kovid-19 salgınında 7 kişi daha öldü
ABD'nin 4 büyük hava yolu firması, iç hat uçuşlarında maske zorunluluğunu kaldırdı
Türkiye'de 4 bin 542 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 19 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Ermenistan, Nahçıvan'a yapılacak yolların koordinatlarını vermedi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Ermenistan, Nahçıvan'a yapılacak yolların koordinatlarını vermedi

Azerbaycan'dan Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan asker için taziye mesajı

Dünya turuna çıkan Türk "mim" sanatçısı Kılıç, ilk durağı Bakü'de

Azerbaycan'a girişlerde Kovid-19 PCR testi sunma zorunluluğu kaldırıldı

Azerbaycan'a girişlerde Kovid-19 PCR testi sunma zorunluluğu kaldırıldı
Ermenistan Başbakanı Paşinyan: Türkiye ile müzakerelerde durgunluk yaşanmaması için elimizden geleni yapmalıyız

Ermenistan Başbakanı Paşinyan: Türkiye ile müzakerelerde durgunluk yaşanmaması için elimizden geleni yapmalıyız
BMC, Azerbaycan'a 170 otobüs daha ihraç etti

BMC, Azerbaycan'a 170 otobüs daha ihraç etti