Dolar
13.54
Euro
15.47
Altın
1,833.27
ETH/USDT
3,139.50
BTC/USDT
43,825.00
BIST 100
2,042.85
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Baykar Teknoloji Lideri Bayraktar'ı kabul etti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ile Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'ı kabul etti.

Ruslan Rehimov   | 09.02.2022
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Baykar Teknoloji Lideri Bayraktar'ı kabul etti

Bakü

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ile Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'ı kabul etti.

Haluk Bayraktar ve Selçuk Bayraktar, 26-29 Mayıs'ta yapılması planlanan TEKNOFEST Azerbaycan'ın tanıtım toplantısı için bulundukları Bakü'de Cumhurbaşkanı Aliyev ile bir araya geldi.

Selçuk Bayraktar, Aliyev ile görüşmelerini Twitter hesabından, "Nazik kabullerinden dolayı Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'e şükranlarımızı sunuyoruz. Zafere ulaşanlar sabredenlerdir." ifadeleri ile duyurdu.

Haluk Bayraktar ve Selçuk Bayraktar, Azerbaycan temasları kapsamında Karabağ zaferinde ele geçirilen askeri araçların sergilendiği Ganimetler Parkı'nı da ziyaret etti.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum'un Kovid-19 testi pozitif çıktı
Grip veya Kovid-19 aşısından sonra 90 dakikalık egzersiz, bağışıklığı artırabilir
Çekya'da marttan itibaren Kovid-19 önlemlerinin büyük çoğunluğu kaldırılacak
Danimarka Kraliçesi Margrethe, Kovid-19'a yakalandı
Polonya'da Kovid-19 önlemleri gevşetiliyor

Benzer haberler

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Baykar Teknoloji Lideri Bayraktar'ı kabul etti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Baykar Teknoloji Lideri Bayraktar'ı kabul etti