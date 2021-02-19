Euro
8.45
Dolar
6.96
BIST 100
1,560.34
Altın
1,783.23
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, canlı bağlantı ile katıldığı Yeni Adana Stadı’nın açılışında konuşuyor. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, canlı bağlantı ile katıldığı Yeni Adana Stadı’nın açılışında konuşuyor.
logo
Dünya

Azerbaycan Başbakanı Asadov: Bölgedeki tüm süreçlerde Azerbaycan kardeş Türkiye'nin yanındadır

Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov, "Bölgedeki tüm süreçlerde Azerbaycan kardeş Türkiye'nin yanındadır. Bu kararlı tutumumuzu bugün bir daha teyit ettik." dedi.

Muhammet Tarhan   | 19.02.2021
Azerbaycan Başbakanı Asadov: Bölgedeki tüm süreçlerde Azerbaycan kardeş Türkiye'nin yanındadır

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Azerbaycan Başbakanı Asadov, Türkiye-Azerbaycan 9. Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) Toplantısı'nın ardından basın açıklaması yaptı.

Asadov, Türkiye'ye gerçekleştirdiği iki günlük ziyaretten memnuniyet duyduğunu ve bu sürede olumlu görüşmeler yaptıklarını aktararak, önemli anlaşma ve protokollerin de imzalandığını belirtti.

Ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildiğini belirten Asadov, Türkiye'nin Azerbaycan'a verdiği destekten ötürü teşekkürlerini iletti.

Azerbaycan Başbakanı Asadov, "Bölgedeki tüm süreçlerde Azerbaycan, kardeş Türkiye'nin yanındadır. Bu kararlı tutumumuzu bugün bir daha teyit ettik." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 505 bini geçti
Sağlık Bakanı Koca'dan inaktif aşı paylaşımı
Sinema oyuncusu Toygun Ateş Kovid-19 tedavisi gördüğü Malatya'da hayatını kaybetti
Afrika'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 100 bini geçti
Kovid-19'u ağır geçiren hastaların neredeyse yarısında kalp hasarı tespit edildi

Benzer haberler

Azerbaycan Başbakanı Asadov: Bölgedeki tüm süreçlerde Azerbaycan kardeş Türkiye'nin yanındadır

Azerbaycan Başbakanı Asadov: Bölgedeki tüm süreçlerde Azerbaycan kardeş Türkiye'nin yanındadır