Dolar
31.23
Euro
33.87
Altın
2,048.21
ETH/USDT
3,479.80
BTC/USDT
62,997.00
BIST 100
9,147.73
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Azerbaycan, AP'de kabul edilen "ortak dış ve güvenlik politikası raporu"nu kınadı

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hacızade, Avrupa Parlamentosunda kabul edilen, ülkesi aleyhine hükümler içeren "ortak dış ve güvenlik politikasının uygulanmasına ilişkin yıllık rapor"u şiddetle kınadıklarını ve reddettiklerini bildirdi.

Ruslan Rehimov  | 29.02.2024 - Güncelleme : 29.02.2024
Azerbaycan, AP'de kabul edilen "ortak dış ve güvenlik politikası raporu"nu kınadı

Bakü

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ayhan Hacızade, Avrupa Parlamentosunda (AP) kabul edilen, ülkesi aleyhine hükümler içeren "ortak dış ve güvenlik politikasının uygulanmasına ilişkin yıllık rapor"u şiddetle kınadıklarını ve reddettiklerini bildirdi.

Hacızade, yaptığı yazılı açıklamada, AP'de kabul edilen raporun iftira niteliğinde ve tamamen asılsız, hükümlerin Azerbaycan'a yönelik karalama kampanyasının parçası olduğunu ve Avrupa Birliği'nin (AB) ortak dış ve güvenlik politikasının geleceği konusunda ciddi soru işaretleri doğurduğunu belirtti.

Raporda ülkesinin toprak bütünlüğüne ve egemenliğine saygısızlık yapıldığını, Azerbaycan arazisinde gerçekleştirilen ve hiçbir sivilin hedef alınmadığı antiterör operasyonunun kınandığını kaydeden Hacızade, Azerbaycan arazilerinde bölücülüğün ve Ermenistan'ın işgalcilik politikasının teşvik edildiğini vurguladı.

Hacızade, "Azerbaycan aleyhine hükümler içeren raporu şiddetle kınıyor ve reddediyoruz." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Filistinli gazeteciden AA'nın "Kanıt" kitabı yorumu: Kitap, gözümle gördüğüm savaş suçlarını içeriyor
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Mala ve kişilere karşı işlenen suçlarda 9 aylık dönemde olaylar süratle aşağı doğru iniyor
RTÜK Başkanı Şahin: Açık söylüyorum size eşimle, kızımla dizi izleyemiyorum
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, WIPO Genel Direktörü Tang ile bir araya geldi
Bakan Göktaş: Şiddet sadece kadınları ilgilendiren değil, toplumun temellerini sarsan ciddi bir sorundur

Benzer haberler

Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanlarının Berlin görüşmesi sona erdi

Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanlarının Berlin görüşmesi sona erdi

Azerbaycan, AP'de kabul edilen "ortak dış ve güvenlik politikası raporu"nu kınadı

Azerbaycan ordusu, AKINCI TİHA'larla tatbikat yaptı

Avrupa Parlamentosu Gazze'de "acil ve kalıcı ateşkes" çağrısı yaptı

Avrupa Parlamentosu Gazze'de "acil ve kalıcı ateşkes" çağrısı yaptı
AP milletvekilleri, AB'nin genişlemeden önce "hazır" olması gerektiğini belirtti

AP milletvekilleri, AB'nin genişlemeden önce "hazır" olması gerektiğini belirtti
Aliyev, Azerbaycan karşıtı tutum sergileyen AB politikacılarına tepki gösterdi

Aliyev, Azerbaycan karşıtı tutum sergileyen AB politikacılarına tepki gösterdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet