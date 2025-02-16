Dolar
36.24
Euro
38.01
Altın
2,883.28
ETH/USDT
2,691.50
BTC/USDT
97,418.00
BIST 100
9,877.59
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Avusturya'nın Villach kentinde düzenlenen bıçaklı saldırıda 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Avusturya'nın Villach kentinde, sokaktaki insanlara bıçakla saldırarak 1 kişiyi öldüren, 6 kişiyi yaralayan saldırgan gözaltına alındı.

Aşkın Kıyağan  | 16.02.2025 - Güncelleme : 16.02.2025
Avusturya'nın Villach kentinde düzenlenen bıçaklı saldırıda 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Viyana

Polis Sözcüsü Rainer Dionisio, basına yaptığı açıklamada, yabancı uyruklu bir kişinin sokaktan geçenlere bıçakla saldırdığını söyledi.

Dionisio, saldırganın oturum hakkı olan ve bugüne kadar adli vakası bulunmayan bir Suriyeli olduğunu, olaydan hemen sonra gözaltına alındığını ifade etti.

Saldırıda 14 yaşında bir gencin hayatını kaybettiğini, 6 kişinin de çeşitli seviyelerde yaralandığını belirten Dionisio, saldırının neden yapıldığının henüz bilinmediğini dile getirdi.

Dionisio, olayın detaylı soruşturulduğunu, ölen kişi ile saldırgan arasında bağlantı bulunup bulunmadığının, saldırganın işbirlikçilerinin olup olmadığının araştırıldığını kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Giresun'da kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi öldü
İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Dışişleri Bakanı Fidan: Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve siyasi egemenliğinin sağlanmasını istiyoruz
Lütfü Savaş, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptali için dava açtı
Palandöken Dağı'ndaki çığ, yasaklı bölgede kayan İranlı kayakçının kask kamerasında

Benzer haberler

Avusturya'nın Villach kentinde düzenlenen bıçaklı saldırıda 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Avusturya'nın Villach kentinde düzenlenen bıçaklı saldırıda 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Avusturya’da "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" temalı panel düzenlendi

Avusturya’da binlerce gösterici, iktidar ortağı olması beklenen aşırı sağcı FPÖ'yü protesto etti

Avusturya 2. Lig ekiplerinden St. Pölten, Antalya'da kamp yapıyor

Avusturya 2. Lig ekiplerinden St. Pölten, Antalya'da kamp yapıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet