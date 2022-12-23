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Dünya

Avusturya Meclisinde "Türkiye’nin sınır ötesi operasyonlarının kınanmasına" ilişkin önerge reddedildi

Avusturya’da Sosyal Demokrat Parti (SPÖ) tarafından meclise sunulan "Türkiye’nin sınır ötesi operasyonlarının kınanması" yönündeki önerge, iktidardaki merkez sağ Halk Partisi (ÖVP) ve Yeşiller Partisi tarafından reddedildi.

Aşkın Kıyağan   | 23.12.2022
Avusturya Meclisinde "Türkiye’nin sınır ötesi operasyonlarının kınanmasına" ilişkin önerge reddedildi

Viyana

Ana muhalefet SPÖ’lü Katharina Kucharowits ve bazı milletvekilleri tarafından meclise sunulan önerge ile Türkiye’nin terör örgütü PKK’nın Suriye ve Irak’taki üslenmelerine yönelik gerçekleştirdiği operasyonların hükümet tarafından kınanması istendi.

Mecliste yapılan oylamada, SPÖ, aşırı sağcı Avusturya Halk Partisi (FPÖ) ve Yeni Avusturya Partisinin (NEOS) önergenin kabulü yönünde oy kullanmasına rağmen, iktidar partilerinin oylarıyla önerge reddedildi.

Önergenin mecliste reddedilmesinin ardından terör örgütü yandaşları iktidardaki Yeşiller Partisinin genel merkezi önünde gösteri düzenledi.

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