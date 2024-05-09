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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Avusturya’da polis, Viyana Üniversitesindeki Filistin’e destek gösterisine müdahale etti

Avusturya’daki Viyana Üniversitesinde 3 gündür süren Filistin’e destek gösterisi gece geç saatlerde polisin düzenlediği baskınla dağıtılırken, 3 gösterici gözaltına alındı.

Aşkın Kıyağan  | 09.05.2024 - Güncelleme : 09.05.2024
Avusturya’da polis, Viyana Üniversitesindeki Filistin’e destek gösterisine müdahale etti

Viyana

Viyana Üniversitesinin Altes AKH Kampüsü’nde üniversite öğrencilerinin çadır kurarak sürdürdüğü barışçıl gösteri, polis tarafından dağıtıldı.

Viyana Polisi, X’ten yaptığı açıklamada, gece geç saatlerde düzenlenen operasyon kapsamında öğrencilerin çadırlarına el konulduğunu ve göstericilerin dağıtıldığını bildirdi.

Açıklamada, baskına ilişkin detayların daha sonra kamuoyuyla paylaşılacağı ifade edildi.

Eylemin ilk gününde "kampüs gösterisini" dağıtmak için bir gerekçe olmadığını açıklayan polisin beklenmedik bir şekilde düzenlediği baskına tepki göstermek ve öğrencilere destek olmak isteyen bir grup kampüs önünde toplandı.

Polisin kararına tepki gösteren grup, kampüsün önündeki kavşağı trafiğe kapatarak, oturma eylemi yaptı. "Utan Viyana polisi" sloganları atan grup, gözaltına alınan 3 göstericinin serbest bırakılmasını istedi.

Filistin gösterisi, Viyana Üniversitesinde 3 gün önce başlamıştı

Filistin’e destek vermek için ABD’nin Columbia Üniversitesinde başlayıp dünyanın birçok ülkesine yayılan üniversite gösterilerine, Viyana Üniversitesi öğrencileri de 6 Mayıs Pazartesi Altes AKH Kampüsü’nde başlattıkları eylemle katılmıştı.

Dün, barışçıl bir şekilde süren Filistin’e destek gösterisine karşı İsrail yanlıları da gösteri düzenlemişti.

Avusturya Yahudi Cemaati Başkanı Oskar Deutsch, Almanya’daki üniversitelerde Filistin’e destek gösterinin polis tarafından dağıtıldığını, Viyana’da da benzerinin yapılması gerektiğini açıklamıştı.

Viyana Üniversitesi de Filistin’e destek gösterisinden duyduğu rahatsızlığı bildirmişti.

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