Dolar
36.48
Euro
39.55
Altın
2,912.40
ETH/USDT
2,108.30
BTC/USDT
83,471.00
BIST 100
10,507.11
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amman’da "Türkiye-Ürdün-Irak-Lübnan-Suriye Toplantısı"nda konuşuyor Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amman’da "Türkiye-Ürdün-Irak-Lübnan-Suriye Toplantısı"nda konuşuyor
logo
Dünya

Avustralya'nın Queensland eyaletinde tropikal siklon yaklaşık 240 bin ev ve iş yerini elektriksiz bıraktı

Avustralya'da Alfred Tropikal Siklonu nedeniyle Queensland eyaletinde yaklaşık 240 bin ev ve iş yerinde elektrik kesintileri meydana geldi.

Emirhan Demir, Dilara Karataş  | 09.03.2025 - Güncelleme : 09.03.2025
Avustralya'nın Queensland eyaletinde tropikal siklon yaklaşık 240 bin ev ve iş yerini elektriksiz bıraktı

Ankara

ABC News'ün haberine göre, "Kategori 1" seviyesine gerileyen Alfred Tropikal Siklonu, Queensland eyaletini etkilemeye devam ediyor.

Siklonun neden olduğu şiddetli yağışlar ve rüzgarlar sonucu bölgedeki evler, araçlar ve elektrik hatları zarar gördü.

Queensland Eyalet Başbakanı David Crisafulli, yaptığı açıklamada, elektrik kesintisi olan ev ve iş yerlerinin sayısının 240 bine yaklaştığını belirterek, 2013'te eyaleti vuran Oswald Siklonu'ndan bu yana ilk kez bu denli büyük hasar görüldüğünü ifade etti.

Ülkede olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Alfred Tropikal Siklonu

Avustralya'da 6 Mart'ta Alfred Tropikal Siklonu'nun doğudaki Queensland ve New South Wales (NSW) eyaletlerine yaklaşması sebebiyle bölgedeki okullar tatil edilmiş, toplu taşıma hizmetleri askıya alınmıştı.

"Alfred"in, 1974'te Gold Coast bölgesini vuran ve sellere yol açan "Zoe"den bu yana ülkenin en kalabalık şehirlerinden Brisbane'in yakınlarından geçen ilk siklon olacağı öngörülmüştü.

Öte yandan hızını azaltan Alfred Tropikal Siklonu, Brisbane'in doğusundaki Moreton Adası'nda "kategori 1" şiddetinde karaya vurmuştu.

Siklonun neden olduğu şiddetli yağışlar sonucu bir kişi hayatını kaybetmiş, acil duruma müdahale eden iki askeri aracın çarpışması sonucu 13 kişi yaralanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Fidan: Suriye hükümetinin sürdürdüğü politika, provokasyonla rayından çıkarılmaya çalışılıyor
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Kasım Yağcıoğlu için taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Eski rejim kalıntıları Suriye'nin tarihi dönüşümüne set çekemeyecektir
Yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin 8 ila 12 derece üzerine çıkacak
Türkiye, Ürdün, Irak, Lübnan ve Suriye arasında düzenlenen toplantı Amman'da başladı

Benzer haberler

Avustralya'nın Queensland eyaletinde tropikal siklon yaklaşık 240 bin ev ve iş yerini elektriksiz bıraktı

Avustralya'nın Queensland eyaletinde tropikal siklon yaklaşık 240 bin ev ve iş yerini elektriksiz bıraktı

Japonya Başbakanı İşiba, ikili güvenlik anlaşmasını eleştiren Trump yönetimine tepki gösterdi

Avustralya'nın doğusuna yaklaşan Alfred Tropikal Siklonu nedeniyle bölgedeki okullar tatil edildi

ABD'de olumsuz hava koşulları nedeniyle 200 binin üzerinde kişi elektriksiz kaldı

ABD'de olumsuz hava koşulları nedeniyle 200 binin üzerinde kişi elektriksiz kaldı
Avustralya'da "Alfred" tropikal siklonu ülkenin doğu kıyılarını tehdit ediyor

Avustralya'da "Alfred" tropikal siklonu ülkenin doğu kıyılarını tehdit ediyor
Avustralya'nın Sydney kentinde yeni açılan camiye saldırı tehdidi

Avustralya'nın Sydney kentinde yeni açılan camiye saldırı tehdidi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet