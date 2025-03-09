Avustralya'nın Queensland eyaletinde tropikal siklon yaklaşık 240 bin ev ve iş yerini elektriksiz bıraktı
Avustralya'da Alfred Tropikal Siklonu nedeniyle Queensland eyaletinde yaklaşık 240 bin ev ve iş yerinde elektrik kesintileri meydana geldi.
Ankara
ABC News'ün haberine göre, "Kategori 1" seviyesine gerileyen Alfred Tropikal Siklonu, Queensland eyaletini etkilemeye devam ediyor.
Siklonun neden olduğu şiddetli yağışlar ve rüzgarlar sonucu bölgedeki evler, araçlar ve elektrik hatları zarar gördü.
Queensland Eyalet Başbakanı David Crisafulli, yaptığı açıklamada, elektrik kesintisi olan ev ve iş yerlerinin sayısının 240 bine yaklaştığını belirterek, 2013'te eyaleti vuran Oswald Siklonu'ndan bu yana ilk kez bu denli büyük hasar görüldüğünü ifade etti.
Ülkede olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürmesi bekleniyor.
Alfred Tropikal Siklonu
Avustralya'da 6 Mart'ta Alfred Tropikal Siklonu'nun doğudaki Queensland ve New South Wales (NSW) eyaletlerine yaklaşması sebebiyle bölgedeki okullar tatil edilmiş, toplu taşıma hizmetleri askıya alınmıştı.
"Alfred"in, 1974'te Gold Coast bölgesini vuran ve sellere yol açan "Zoe"den bu yana ülkenin en kalabalık şehirlerinden Brisbane'in yakınlarından geçen ilk siklon olacağı öngörülmüştü.
Öte yandan hızını azaltan Alfred Tropikal Siklonu, Brisbane'in doğusundaki Moreton Adası'nda "kategori 1" şiddetinde karaya vurmuştu.
Siklonun neden olduğu şiddetli yağışlar sonucu bir kişi hayatını kaybetmiş, acil duruma müdahale eden iki askeri aracın çarpışması sonucu 13 kişi yaralanmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.