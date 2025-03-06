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Dünya

Avustralya'nın doğusuna yaklaşan Alfred Tropikal Siklonu nedeniyle bölgedeki okullar tatil edildi

Avustralya'da Alfred Tropikal Siklonu'nun doğudaki Queensland ve New South Wales (NSW) eyaletlerine yaklaşması sebebiyle bölgedeki okullar tatil edildi, topluma taşıma hizmetleri askıya alındı.

Salih Okuroğlu  | 06.03.2025 - Güncelleme : 06.03.2025
Avustralya'nın doğusuna yaklaşan Alfred Tropikal Siklonu nedeniyle bölgedeki okullar tatil edildi

Ankara

Avustralya Meteoroloji Bürosu yetkilisi Matt Collopy, yaptığı açıklamada, tropikal siklonun 8 Mart günü erken saatlerde Queensland kıyılarını Sunshine Coast bölgesi ile güneydeki Gold Coast kenti arasındaki noktadan vuracağını tahmin ettiklerini bildirdi.

Alfred'in 1974'te Gold Coast'ı vuran ve sellere yol açan Zoe'dan bu yana ülkenin en kalabalık şehirlerinden Brisbane'in yakınlarından geçen ilk siklon olacağı öngörülüyor.

Yetkililer, siklonun izleyeceği tahmin edilen güzergahta 4 milyondan fazla kişinin yaşadığına dikkati çekti.

Siklondan etkilenmesi beklenen bölgedeki toplu taşıma hizmetlerinin durdurulduğu, tehlike geçene kadar hastanelerin acil ameliyatlar dışında faaliyet göstermeyeceği duyuruldu.

Yetkililer, şiddetli rüzgarların NSW'nin kuzeyinde ağaçları devirdiğini, 4 bin 500 ev ve iş yerinin elektriğinin kesilmesine neden olduğunu belirtti.

Öte yandan yetkililer, ilerleyen saatlerde Queensland'in güneydoğusu ve NSW'nin kuzeyinde yıkıcı ve hasar verici rüzgar, fırtına ve şiddetli yağışların görüleceğini tahmin ediyor.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, yaptığı açıklamada, Queensland'ın güneyinde 660, NSW'nin kuzeyinde de 280 okulun tatil edildiğini bildirdi.

Albanese, "İster Queensland'ın güneydoğusu, ister NSW'nin kuzeyi, insanlara mesajım, sizi desteklemek için orada olduğumuzdur. Arkanızdayız." dedi.

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