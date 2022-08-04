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Dünya

Avustralya'daki 'Büyük Set Resifi'nde mercan popülasyonu 36 yılın en yüksek düzeyinde

Avustralya açıklarındaki 2 bin 300 kilometrelik Büyük Set Resifi'nin üçte ikisinde mercan popülasyonunun son 36 yılın en yüksek düzeyinde olduğu bildirildi.

Mehmet Alaca   | 04.08.2022
Avustralya'daki 'Büyük Set Resifi'nde mercan popülasyonu 36 yılın en yüksek düzeyinde

Ankara

Avustralya Deniz Bilimleri Enstitüsünün raporuna göre, Ağustos 2021-Mayıs 2022 döneminde Büyük Set Resifi'nin yaklaşık üçte ikisi incelendi.

Resifin orta bölgelerinin yüzde 33, kuzeyinin ise yüzde 36 sert mercan örtüsüne sahip olduğu belirtilen raporda, buna karşın, dikenli taç denizyıldızı salgını nedeniyle resifin güney bölgesinde mercan örtüsünün yüzde 4 azaldığı kaydedildi.

Büyük Set Resifi'nin üçte ikisinde mercan popülasyonunun son 36 yılın en yüksek seviyesinde olduğu ifade edilen raporda, yüksek su sıcaklıkları nedeniyle mart ayında resifin bazı yerlerinde tüm mercan kolonileri ağarırken, sıcaklıkların mercanları tamamen öldürecek kadar yükselmediği de vurgulandı.

Resifin genel durumunda iyileşme gözlemlendiği belirtilen raporda, resifteki mercanları etkileyen stres faktörlerinin uzun süredir ortadan kalkmadığının da altı çizildi.

Uzaydan görülebilen tek canlı

Bilim insanları, sera gazı emisyonlarının okyanus sıcaklıklarını yükseltmesiyle mercan resiflerinde 1998, 2002, 2016, 2017 ve 2020’de 5 defa kitlesel ağarma meydana geldiğini belirtiyor.

2016 ve 2017 yıllarındaki kaydedilen sıcak hava dalgaları, Büyük Set Resifi'ndeki mercanların yarısının ölümüne yol açmıştı.

Mercan resifleri, milyonlarca insanın geçim kaynağı balıklar ve diğer deniz canlıları için yaşam alanı olmasının yanı sıra büyük dalgalara, fırtınalara ve sellere karşı set çekerek kıyıların korunmasına katkıda bulunuyor.

Uzaydan görülebilen tek canlı olarak bilinen Büyük Set Resifi, yaklaşık 2 bin endemik balık türünü barındırıyor ve 70 bin kişiye iş imkanı sağlıyor.

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