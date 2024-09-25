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Dünya

Avustralya'da "Test" notunu fark etmeyenler, "deprem ve tsunami" uyarısıyla panikledi

Avustralya'da Meteoroloji Dairesinin hava durumu uygulaması üzerinden kullanıcılara test amaçlı gönderdiği "8,2 büyüklüğünde deprem ve tsunami uyarısı", "test amaçlıdır" notunu fark etmeyenlerde kısa süreli paniğe neden oldu.

Zeynep Katre Oran  | 25.09.2024 - Güncelleme : 25.09.2024
Avustralya'da "Test" notunu fark etmeyenler, "deprem ve tsunami" uyarısıyla panikledi

Ankara

Yerel The Sydney Morning Herald gazetesinin haberine göre, Avustralya Meteoroloji Dairesinin (BOM) hava durumu uygulamasını kullananlar, uygulamada yayımlanan uyarıları ekran görüntülerini sosyal medyada paylaştı.

Ekran görüntülerinde, Yeni Zelanda açıklarında meydana gelen 8,2 büyüklüğündeki deprem ve hemen ardından yapılan tsunami uyarısı yer aldı. Kullanıcılar, uyarıların, test amaçlı yapıldığına dair herhangi bir ibarenin ilk bakışta gözlerine çarpmadığını ve bunun da yanlış anlaşılmalara yol açtığını savundu.

Uyarılar, bazı vatandaşların paniğe kapılmasına neden olurken, kullanıcılardan bazıları, kısa süre sonra "tsunami uyarısı iptal edildi" mesajı aldıklarını belirtti.

Uyarılar, yeni bir yazılımla ilgili yapılan testin parçasıydı

BOM'dan yapılan açıklamada, uyarıların, test aşamasındaki tsunami erken uyarı sistemi yazılımına geçişin parçası olduğu kaydedildi.

Avustralya'ya yönelik herhangi bir tsunami tehlikesinin söz konusu olmadığı belirtilen açıklamada, "Meteoroloji Dairesi, testin neden olabileceği karışıklığı kabul ediyor ve özür diliyor. Testler, gerçek tsunami tehditlerine karşı hazırlık yapılmasına yardımcı olmak açısından önemli." ifadesi kullanıldı.

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