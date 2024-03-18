Avustralya Temsilciler Meclisinde hükümet, Gazze'deki "soykırımı" desteklediği gerekçesiyle protesto edildi
Avustralya'da Temsilciler Meclisindeki oturumda İsrail'in Gazze'deki saldırılarını protesto eden grup, hükümeti "soykırımı" desteklemekle suçladı.
Ankara
SBS'nin haberine göre, Temsilciler Meclisindeki soru-cevap oturumuna katılan birkaç kişi, Başsavcı Mark Dreyfus'un konuşması sırasında Başbakan Anthony Albanese'den kendilerine kulak vermesini istedi.
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"Ateşkes hemen!", "Utanın!", "Soykırımı destekliyorsunuz.", "Albanese, ellerin kana bulandı. 15 bin çocuk öldü." diye bağıran protestocular, güvenlik görevlileri tarafından Temsilciler Meclisinden çıkarıldı.
Greens Partisi Senatörü Max Chandler-Mather, X hesabından yaptığı paylaşımda, protestoculara destek verdi.
"Soru-cevap oturumunda barışçıl şekilde ateşkes ve Gazze'deki soykırıma son verilmesini isteyen Filistin protestocularıyla dayanışma içerisindeyim." ifadesini kullanan Chandler-Mather, protestocuların iyilikle hatırlanacağını belirtti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.