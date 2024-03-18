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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Amasya Devlet Hastanesi Temel Atma Töreni'nde konuşuyor
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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Avustralya Temsilciler Meclisinde hükümet, Gazze'deki "soykırımı" desteklediği gerekçesiyle protesto edildi

Avustralya'da Temsilciler Meclisindeki oturumda İsrail'in Gazze'deki saldırılarını protesto eden grup, hükümeti "soykırımı" desteklemekle suçladı.

Ayşe Doğru  | 18.03.2024 - Güncelleme : 18.03.2024
Avustralya Temsilciler Meclisinde hükümet, Gazze'deki "soykırımı" desteklediği gerekçesiyle protesto edildi

Ankara

SBS'nin haberine göre, Temsilciler Meclisindeki soru-cevap oturumuna katılan birkaç kişi, Başsavcı Mark Dreyfus'un konuşması sırasında Başbakan Anthony Albanese'den kendilerine kulak vermesini istedi.

"Ateşkes hemen!", "Utanın!", "Soykırımı destekliyorsunuz.", "Albanese, ellerin kana bulandı. 15 bin çocuk öldü." diye bağıran protestocular, güvenlik görevlileri tarafından Temsilciler Meclisinden çıkarıldı.

Greens Partisi Senatörü Max Chandler-Mather, X hesabından yaptığı paylaşımda, protestoculara destek verdi.

"Soru-cevap oturumunda barışçıl şekilde ateşkes ve Gazze'deki soykırıma son verilmesini isteyen Filistin protestocularıyla dayanışma içerisindeyim." ifadesini kullanan Chandler-Mather, protestocuların iyilikle hatırlanacağını belirtti.

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