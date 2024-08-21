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Dünya

Avustralya, 19 milyar dolarlık güneş enerjisi projesi için çevre izinlerini verdi

Avustralya hükümeti, ülkenin kuzeyinden Singapur'a deniz altı kablosuyla güneş enerjisi iletilmesi planlanan 19 milyar dolarlık proje için çevre izinlerini verdi.

İbrahim Hamdi Hacıcaferoğlu  | 21.08.2024 - Güncelleme : 21.08.2024
Avustralya, 19 milyar dolarlık güneş enerjisi projesi için çevre izinlerini verdi

İstanbul

Avustralya Federal İklim Değişikliği, Enerji, Çevre ve Su Bakanlığından (DCCEEW) yapılan açıklamada, projeye verilen çevre izinlerinin ülkeyi yenilenebilir enerji üretiminde öne çıkaracağı kaydedildi.

Bakanlık açıklamasında, ülkenin kuzeyindeki Darwin şehri yakınlarında 30 bin dönümlük arazide güneş paneli kurulmasını öngören Avustralya-Asya PowerLink Projesi için çevre izinlerinin verildiği belirtildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Avustralya Çevre Bakanı Tanya Plibersek, projeyle "dünyanın en büyük güneş enerjisi merkezi"nin inşa edileceğini bildirdi.

Proje geliştiricisi Avustralya merkezli şirket Sun Cabledan yapılan açıklamada ise çevre izinlerinin projedeki "sonraki aşamaların önünü açtığı" ifade edildi.

Açıklamada, şirketin projeye ilişkin Nihai Yatırım Kararını (FID) 2027'de alacağı ve elektrik arzının ise 2030'larda başlayacağı bildirildi.

Proje için başka izinler de gerekiyor

Endonezya kıyısından geçerek 4 bin 300 kilometrelik deniz altı kablosuyla Singapur'a güneş enerjisi iletilmesi planlanan proje için Endonezya hükümetinden de izin alınması gerekiyor.

Ayrıca güneş panellerinin kurulacağı kuzey Avustralya'da yerli toprak sahipleriyle de görüşüleceği belirtiliyor.

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