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Dünya

Avrupa'nın rüzgar yatırımları son yılların en düşük seviyesine geriledi

Avrupa ülkelerinin rüzgar enerjisi yatırımları geçen yıl enerji krizine rağmen 17 milyar avro ile son 13 yılın en düşük seviyesine indi.

Ata Ufuk Şeker  | 29.03.2023 - Güncelleme : 29.03.2023
Avrupa'nın rüzgar yatırımları son yılların en düşük seviyesine geriledi

Brüksel

Brüksel merkezli Avrupa Rüzgar Enerjisi Birliğinin (WindEurope) yıllık finansman ve yatırım eğilimleri raporuna göre, Avrupa ülkelerinin 2022'deki rüzgar yatırımları, Rusya-Ukrayna Savaşı, enerji krizi ve yenilenebilir enerjinin gündemde üst sıralarda yer almasına rağmen önemli ölçüde geriledi.

Avrupa ülkelerinin rüzgar enerji santrallerine yatırımları 2021'de 41 milyar avro seviyesindeyken 2022'de 17 milyar avroya düştü.

Böylece, Avrupa ülkelerindeki rüzgar yatırımları 2009'dan beri ölçülen en düşük seviyeye geriledi.

Enerji arz güvenliğini güçlendirme ve uygun fiyatlı elektrik için rüzgar enerjisinden elektrik üretimini hızlandırma hedefine rağmen AB'nin son piyasa müdahaleleri yatırımcıların güvenini sarstı.

Geçen yıl AB ülkelerinde rüzgar santrallerine en fazla yatırımı 2,4 milyar avro ile Almanya, 2,1 milyar avro ile Finlandiya, 1,9 milyar avro ile Polonya ve 1,8 milyar avro ile İsveç yaptı.

Avrupa'da toplam 12 gigavatsaat AB ülkelerinde de 10 gigavatsaatlik rüzgar santraline finansman sağlandı.

Avrupa ülkelerinin rüzgar türbini siparişleri de düştü. Yüksek girdi maliyetleri ve tedarik zinciri sorunlarının devam etmesi rüzgar yatırımlarını olumsuz etkiledi.

Ham madde fiyatlarıyla nakliye ücretleri de savaş, enflasyon ve elektrik fiyatlarındaki artışla yükseldi.

Bu artışlar sonucunda Avrupa'da bir rüzgar türbini üretmenin maliyeti son iki yılda yüzde 40 arttı.

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