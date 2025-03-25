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Dünya

Avrupalıların yarısından çoğu, AB'nin güvenlik risklerine karşı daha büyük rol oynamasını istiyor

Avrupalıların yüzde 66'sı Avrupa Birliği'nin (AB) küresel krizler ve güvenlik risklerine karşı daha büyük rol oynamasını isterken, savunma ve güvenlik ile rekabetçilik vatandaşların politika önceliklerini oluşturuyor.

Melike Pala  | 25.03.2025 - Güncelleme : 25.03.2025
Avrupalıların yarısından çoğu, AB'nin güvenlik risklerine karşı daha büyük rol oynamasını istiyor

Ankara

Avrupa Parlamentosu'nun (AP) yılda 4 kez yaptırdığı "Eurobarometer" isimli kamuoyu yoklamasının Ocak-Şubat 2025 tarihlerini kapsayan raporu yayımlandı.

AB'ye üye 27 ülkenin vatandaşlarına güvenlik ve barış odaklı yapılan anketin sonuçlarına göre, Avrupalıların yüzde 66'sı AB'nin küresel krizler ve güvenlik risklerine karşı daha büyük rol oynamasını isterken, bu talep özellikle gençler arasında daha güçlü şekilde kendini gösteriyor.

Vatandaşların en önemli politika öncelikleri arasında savunma ve güvenlik (yüzde 36) ile rekabetçilik (yüzde 32) başlıkları yer alırken, her 10 AB vatandaşından 9'u üye ülkelerin mevcut küresel zorluklarla yüzleşmek için daha fazla birlik içinde hareket etmesi gerektiğini savunuyor.

Katılımcıların yüzde 76'sı AB'nin karşı karşıya kaldığı zorluklarla başa çıkmak için daha fazla araca ihtiyacı olduğunu düşünüyor.

Vatandaşlar savunma ve güvenlik ile rekabetçilik, ekonomi ve sanayi alanlarındaki konumun güçlendirilmesini en önemli öncelikler arasında sayıyor ve AB'nin bu alanlardaki gücünü artırmasını bekliyor.

Her 10 Avrupalıdan 4'ü enflasyon, artan fiyatlar ve hayat pahalılığından şikayet ederken, yoksulluk ve sosyal dışlanma ile mücadele ve istihdam sorunu da vatandaşlar tarafından işaret edilen diğer sorunlar arasında yer alıyor.

Enflasyon, artan fiyatlar ve hayat pahalılığının bütün yaş grupları arasında ana öncelik olarak kaydedildiği ülkeler sırasıyla Portekiz, Fransa, Slovakya, Hırvatistan ve Estonya oldu.

Vatandaşların 3'te 1'i gelecek 5 yıl içinde yaşam standartlarının düşmesini beklerken, yüzde 33'e denk gelen bu oran bir önceki yoklama sonuçlarına göre artış gösterdi.

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