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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Avrupa şehirlerinde Ukrayna'ya destek ve dayanışma mitingleri yapıldı

Avrupa'nın birçok kentinde Rusya'nın açtığı savaşın durması çağrısıyla Ukrayna'ya destek ve dayanışma gösterileri yapıldı.

Barış Seçkin, Mehmet Serkan Eruysal, Selman Aksünger   | 12.03.2022
Avrupa şehirlerinde Ukrayna'ya destek ve dayanışma mitingleri yapıldı Fotoğraf: Selman Aksünger - Anadolu Ajansı

Roma

Avrupa Kentleri Belediyeler Birliği ve Floransa Belediye Başkanı Dario Nardella’nın öncülüğünde, Floransa başta olmak üzere Avrupa'nın pek çok kentinde binlerce kişi "Şehirler Ukrayna'nın yanında" başlıklı gösterilerde bir araya geldi.

Organizatörlere göre Floransa'nın Santa Croce Meydanı'nda 20 bin kişinin toplandığı mitingde çok sayıda Ukrayna bayrağı ve "Savaşa hayır" dövizleri taşındı.

Mitingde konuşan Nardella, "Ukrayna'ya şunu söylemek istiyorum: Yalnız değilsiniz. Biz sizinleyiz. Meydanlara inen tüm vatandaşlara, belediyelere teşekkür etmek istiyorum." dedi.

Nardella, böyle bir savaş karşısında sessiz kalamayacaklarını, Ukrayna halkının özgürlüğü ve demokrasisini savunmak için meydanlara inmeyi sürdüreceklerini söyledi.

Zelenskiy: Bu, Avrupa'ya, bizi birleştiren değerlere karşı bir savaş

Mitinge video konferans yöntemiyle katılan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "79 sayısını unutmayın çünkü bu sayı, Rus işgalinde öldürülen çocukların sayısı. Korkunç bir savaş yaşıyoruz ki İkinci Dünya Savaşı’ndan beri Avrupa’da böylesi görülmedi. Bu, Ukrayna’ya karşı bir savaş değil, Avrupa'ya, bizi birleştiren değerlere karşı bir savaş." dedi.

Zelenskiy, "Rus kuvvetleri, Ukrayna kentlerini kuşattı ve yok etmek istiyorlar. 24 saat aralıksız bombalıyorlar. Klinikleri, kiliseleri, meydanları her yeri vuruyorlar." diye konuştu.

Zelenskiy, Ukrayna hava sahasının uçuşa yasak bölge ilan edilmesi gerektiğini belirterek, bu konudaki talebini yineledi.

Kiev Belediye Başkanı Vitaly Klitschko ve Lviv Belediye Başkanı Andriy Sadovyi de gönderdikleri video mesajla kendilerine gösterilen destek ve dayanışmaya teşekkür etti.

Hollandalılar Ukrayna için bir araya geldi

"Şehirler Ukrayna'nın yanında" etkinliği kapsamında Hollanda'nın birçok kentinde de Ukraynalılarla dayanışma gösterisi düzenlendi.

Amsterdam kentindeki Dam Meydanı'nda toplanan yüzlerce kişi, Ukrayna'da hayatını kaybedenler için yapılan saygı duruşu ardından Ukrayna marşını okudu. Gösteride Hollanda Flarmoni Orkestrası konser verdi.

"Savaşı durdurun", "Özgür Ukrayna" sloganları atan protestocular, "Ailemi bombalamayı durdurun", "Özgür Ukrayna", "Rus ordusu Ukrayna'dan defol" yazılı dövizler taşıdı. 

Amsterdam'ın yanı sıra Rotterdam, Lahey, Tilburg, Den Bosch şehirlerinde yapılan gösterilerde Rusya'nın Ukrayna topraklarına saldırıları kınandı.

Romanya'da da Ukrayna’ya destek gösterisi yapıldı

Romanya'nın Köstence şehrinde 700'den fazla Tatar, Ukrayna halkının özgürlük ve egemenlik mücadelesine destek vermek için bir araya geldi.

Köstence Belediyesinin "Ukrayna için dayanışma zamanı" çağrısı üzerine Romanya'daki Demokratik Türk-Müslüman Tatarlar Birliği üyelerinin katıldığı gösteride komşu ülkeye saldıran Rusya sert bir şekilde kınandı.

Romanya ve Kırım bayraklarıyla Kırım’dan 50 Tatar mültecinin de katıldığı gösteride "Ukrayna halkının yanındayız", "Her ülke kendi geleceğine karar vermeli", "Rusya Ukrayna'dan çekilmeli", "Savaşa hayır" pankartları taşındı.

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