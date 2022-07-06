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Dünya

Avrupa Parlamentosu, nükleer enerji ve gazın 'yeşil yatırım' sayılmasına destek verdi

Avrupa Parlamentosu, Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun yeni nükleer enerji ve doğal gaz projelerini sürdürülebilir yatırım olarak sayılması için getirdiği teklife karşı çıkan bir tasarıyı reddederek, Komisyon'un teklifine destek verdi.

Selen Temizer   | 06.07.2022
Avrupa Parlamentosu, nükleer enerji ve gazın 'yeşil yatırım' sayılmasına destek verdi

Brüksel

Parlamento'nun Strazburg'daki Genel Kurul oturumunda Komisyon'un şubatta getirdiği teklifi reddeden bir karar tasarısı oylandı.

Vekillerin çoğunluğu tasarıya destek vermedi.

Böylece Parlamento, nükleer enerji ve doğal gaz projelerinin sürdürülebilir yatırım olarak kabul edilmesine destek verdi.

11 Temmuz'a kadar AB üyesi ülkelerden tasarıya itiraz çıkmazsa, teklif 1 Ocak 2023 itibarıyla yürürlüğe girecek.

Komisyonun teklifi

AB Komisyonu, üye ülkelerdeki enerji yatırımlarının sınıflandırılmasına ilişkin yeni kuralları içeren mevzuat teklifini açıklamıştı.

Buna göre, Avrupa'nın iklim hedeflerini yakalamasına katkı sağlayan, çeşitli koşulları yerine getiren gaz ve nükleer projelerin sürdürülebilir yatırım listesine dahil edilmesi, ruhsatını 2045'e kadar alan, gelişmiş teknolojileri kullanan, çevreye zarar vermeyen ve atıklarını güvenli biçimde tasfiye edebilecek nükleer enerji santral yatırımlarının yeşil ve sürdürülebilir ekonomik aktivite olarak tanımlanması öngörülmüştü.

Nükleerin AB tarafından iklim ve çevre dostu olarak tanımlanmasına Almanya, Avusturya, Lüksemburg, Danimarka, Portekiz ve İspanya gibi ülkeler tepki göstermişti.

AB sınıflandırması, özel sektör yatırımlarını iklim hedeflerine ulaşmak için gerekli olan faaliyetlere yönlendirmeyi amaçlıyor.​​​​

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