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Dünya

Avrupa Parlamentosu, Gürcistan'da seçimlerin yenilenmesi için çağrı yaptı

AP milletvekilleri, AB'den Başbakan İrakli Kobakhidze dahil, "demokratik standartların zayıflatılmasından" sorumlu görülen üst düzey Gürcü yetkililere yaptırım uygulanmasını ve Gürcistan hükümetiyle resmi temasların sınırlandırılmasını istedi.

Melike Pala  | 28.11.2024 - Güncelleme : 28.11.2024
Avrupa Parlamentosu, Gürcistan'da seçimlerin yenilenmesi için çağrı yaptı

Ankara

Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekilleri, Gürcistan'da 26 Ekim'de düzenlenen ve sonuçlarının muhalefet tarafından kabul edilmediği parlamento seçimlerinin yenilenmesini talep etti.

AP tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, milletvekilleri Gürcistan'da yapılan son parlamento seçimlerinin sonuçlarını "ciddi usulsüzlükler olduğu" gerekçesiyle kınayarak seçimlerin bir yıl içinde uluslararası gözetim altında yeniden yapılması çağrısında bulundu.

Seçimlerin "ne özgür ne de adil olduğunu" belirten milletvekilleri, iktidardaki Gürcü Hayali Partisini "demokratik gerilemeyi teşvik etmekle" suçladı.

Belgelenen ihlaller arasında seçmenlerin sindirilmesi, oy manipülasyonu, seçim gözlemcileri ve medyaya müdahale ve elektronik oylama makinelerine müdahale iddialarının yer aldığına işaret eden milletvekilleri, seçim sonuçlarını "güvenilmez" ilan ederek uluslararası toplumu bu sonuçları reddetmeye çağırdı.

Milletvekilleri ayrıca, Avrupa Birliği'nden (AB) Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze, Tiflis Belediye Başkanı Kakha Kaladze, Parlamento Başkanı Shalva Papuashvili ve eski Başbakan Bidzina Ivanishvili gibi isimler dahil, "demokratik standartların zayıflatılmasından" sorumlu görülen üst düzey Gürcü yetkililere yaptırım uygulanmasını ve Gürcistan hükümetiyle resmi temasları sınırlandırılmasını istedi.

Seçimler ve muhaliflerin gösterileri

Gürcistan'da 26 Ekim'de yapılan parlamento seçimlerini, yüzde 53,93 oy alan iktidardaki Gürcü Hayali Partisi kazanmıştı.

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ile muhalefet partileri, hükümeti seçimlerde hile yapmakla suçlayarak seçim sonuçlarını tanımadıklarını açıklamış ve sokak eylemlerine başlamıştı.

Cumhurbaşkanı Zurabişvili, seçim sonuçlarının iptali için 19 Kasım'da Anayasa Mahkemesine başvururken sokağa çıkan muhalifler de seçimlerin yenilenmesi talebiyle gösteriler düzenliyor.

Başbakan İrakli Kobakhidze ise seçimlerin demokratik şekilde yapıldığını belirterek muhaliflerin "ülkede istikrarsızlık yaratma çabasında" olduğunu ifade etmişti.

Seçim sonuçlarına göre Gürcü Hayali Partisinin 150 kişilik parlamentoda 89, muhalefetin ise 61 milletvekilli bulunuyor.

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