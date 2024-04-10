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Dünya

Avrupa Parlamentosu AB'nin tartışmalı Göç ve İltica Anlaşması'na onay verdi

Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu, Avrupa Birliği'nin (AB) uzun yıllardır tartışılan yeni göç ve iltica kurallarını içeren anlaşmayı kabul etti.

Selen Valente Rasquinho  | 10.04.2024 - Güncelleme : 10.04.2024
Avrupa Parlamentosu AB'nin tartışmalı Göç ve İltica Anlaşması'na onay verdi Fotoğraf: Selen Valente Rasquinho/AA

Brüksel

Brüksel'de toplanan Genel Kurulda yapılan oylamada milletvekilleri, AB'nin düzensiz göçle mücadele için uzun yıllar süren tartışmaların ardından üzerinde anlaştığı Göç ve İltica Anlaşması'nı onayladı.

AB Komisyonunun İçişlerinden Sorumlu Üyesi Ylva Johansson, Genel Kurulda oylama öncesinde yaptığı açıklamada "Göç politikamızı düzeltmenin zamanı geldi. Vatandaşlarımız bizden savaş ve zulümden kaçan insanları korumamızı bekliyor. Ama aynı zamanda bizden düzensiz gelişleri ve ölümcül yolculukları önlememizi ve kalma hakkı olmayanları hızla geri göndermemizi bekliyorlar. Göç ve İltica Anlaşması, budur. Anlaşma insanları korumamıza, sınırlarımızı korumamıza ve göçü düzenli bir şekilde yönetmemize yardımcı olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Johansson, oylamanın ardından sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda da "Üye ülkeler arasında zorunlu dayanışmayla dış sınırlarımızı, korunmasız kişileri ve mültecileri daha iyi koruyabileceğiz, kalmaya uygun olmayanları hızla geri gönderebileceğiz." ifadelerini kullandı.

Oylama protesto edildi

Bir grup aktivist oylamayı bölerek "Bu anlaşma öldürür. Hayır oyu verin" sloganları atıp gösteri yaptı.

Oylama bir süreliğine durduruldu. Sol gruba mensup milletvekilleri, ayağa kalkarak protestocuları alkışladı.

Sonraki aşama

Anlaşma, üye ülkelerin oluşturduğu AB Konseyi tarafından da onaylanmasının ve Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girecek.

Uygulamaya geçilebilmesi için üye ülkelerin anlaşmayı iki yıl içinde ulusal hukuklarında kabul etmesi gerekiyor.

Anlaşma parlamento önünde protesto edildi

AP'nin bulunduğu Lüksemburg Meydanı'nda bir araya gelen kalabalık, "Sınır dışı etmeyi durdurun", "Anlaşmaya hayır deyin", "Dolaşım özgürlüğü haktır" yazılı pankartlar taşıdı.

Protestocular, yeni Göç ve İltica Anlaşması'nın Genel Kurul'daki oylaması sona erene kadar sloganlar attı.

Aynı anda Genel Kurul salonunda da bir grup aktivist, "Bu anlaşma öldürür. Hayır oyu verin!" sloganları atarak, oylamayı böldü.

Oylama bir süreliğine durdurulsa da yeni kurallar, AP'de çoğunluğun oyunu alarak kabul edildi.

Yeni kurallara yönelik eleştiriler

Uluslararası insan hakları kuruluşları, AB'nin yeni göç ve iltica kurallarının sınırdaki kontrollerin genişletilmesinin, göçmenlerin aylarca gözaltı merkezlerinde kalmasının yolunu açabileceğinden endişe ediyor. Ayrıca "mücbir sebep" durumlarında üye ülkelere çeşitli muafiyetler sağlaması nedeniyle uygulamada mülteci hukuku ve uluslararası insan hakları hukuku kapsamındaki yükümlülüklerin ihlal edilmesi riskine dikkat çekiliyor.

İnsan hakları kuruluşları, AB'nin üçüncü ülkelerle yaptıkları anlaşmalar yoluyla sınır kontrolünü "dışsallaştırma" ve Avrupa'nın mülteci koruma sorumluluklarından kaçması yönünde adım anlamına geldiğini belirtiyor.

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