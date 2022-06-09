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Dünya

Avrupa Komisyonu'ndan Danimarka'ya "Müslüman karşıtlığı sorununu ele alma" çağrısı

Irkçılık ve Hoşgörüsüzlüğe Karşı Avrupa Komisyonu, Danimarka hükümetine ülkedeki Müslüman karşıtlığı ve ırkçılık sorunlarını ele alma çağrısında bulundu.

Ömer Faruk Yıldız   | 09.06.2022
Avrupa Komisyonu'ndan Danimarka'ya "Müslüman karşıtlığı sorununu ele alma" çağrısı

Cenevre

Bugünkü toplantıda Komisyon'a sunulan gözlemci raporunda Danimarka'daki azınlık gruplarına ve göçmenlere karşı yapılan ayrımcılıklara değinildi.

Raporda bazı siyasi partilerin, Müslümanlar başta olmak üzere göçmen grupları "Danimarka kültürüne tehdit" olarak gören söylemlerinden endişe duyulurken hükümetin Batılılar ve Batılı olmayanları ayrı mahallelere yerleştirmeye yönelik şehirleşme planı eleştirildi.

Hükümetin "paralel toplum" uygulamasının, birçok mahalleye sonradan yerleşen göçmen ailelerin zorla başka yerlere götürülmesine sebep olarak mağduriyet yarattığı kaydedildi.

Bu tür söylem ve uygulamalarla Danimarka'da Müslüman karşıtı söylemler ile azınlık ve göçmenlere karşı baskıların arttığı vurgulanarak, hükümete "Müslümanlar ve diğer azınlıklara yönelik ayrımcılığı ele almak üzere ırkçılığa karşı bir ulusal plan hazırlama" çağrısı yapıldı.

Müslümanlar ve diğer azınlık gruplarını koruma altına alabilmek için söz konusu plana eğitim, kamu bilinci, karşı söylemlerin desteklenmesi, güvenlik güçleri ile öğretmenlerin eğitimi ve azınlık gruplarının sektörlerde istihdam edilmesi gibi faaliyetlerin dahil edilmesi gerektiği bildirildi.

Raporda Danimarka hükümetinin, yabancı karşıtlığı ve ırkçılık yapan kanun dışı kuruluşlar ve siyasi partilere devlet desteğinin kesilmesi için çalışma planı hazırlaması gerektiği vurgulandı.

Danimarka'da Müslüman ve göçmen karşıtlığı

Danimarka'da son 5 yılda göçmen veya göçmen kökenlilerin haklarını kısıtlamaya yönelik 100'ün üzerinde yasa çıkarıldı. Bu kapsamda "dine ve inanca hakaret" yasasını kaldıran hükümet, ülkede Kur'an-ı Kerim'in yakılarak İslam'a ve Müslümanlara hakaret edilmesinin yolunu açtı.

Yasaların çoğu Müslümanları hedef alırken yurt dışından camilere yönelik ekonomik desteği kısıtlayan yasa büyük tepki gördü.

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