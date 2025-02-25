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Dünya

Ateşkesi ihlal eden İsrail'in, Lübnan'ın Baalbek bölgesine düzenlediği saldırıda 2 kişi öldü

Ateşkesi ihlal eden İsrail ordusunun, Lübnan'ın Suriye sınırı yakınlarındaki Baalbek bölgesine düzenlediği hava saldırısında 2 kişinin öldüğü bildirildi.

Çağrı Koşak  | 25.02.2025 - Güncelleme : 25.02.2025
Ateşkesi ihlal eden İsrail'in, Lübnan'ın Baalbek bölgesine düzenlediği saldırıda 2 kişi öldü

Beyrut

Lübnan resmi haber ajansı NNA, İsrail'in Suriye sınırı yakınlarında bulunan Baalbek ilçesine bağlı Canta beldesinin eş-Şara bölgesine saldırı düzenlediğini duyurdu.

Silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) düzenlenen saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği ve 2 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

Lübnan ve İsrail arasındaki ateşkes

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te ateşkese varılmıştı. Ateşkes kapsamında İsrail ordusunun 60 gün içinde Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği noktalardan çekilmesi gerekiyordu. Ancak İsrail, Lübnan ordusunun ülkenin güneyinde kontrolü tam olarak ele almadığını ileri sürerek işgal süresini 18 Şubat'a kadar uzatmıştı.

İsrail ordusunun çekildiği 11 bölgede 19 Şubat'ta Lübnan askerleri konuşlanırken, İsrail sınır hattındaki 5 noktada işgalin devam edeceği yönünde açıklama yaptı.

Lübnan Sağlık Bakanlığının açıklamalarına göre, ateşkesin sağlanmasının ardından İsrail ordusunun saldırılarında 80 kişi hayatını kaybetti, 270 kişi yaralandı.

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