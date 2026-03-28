Dolar
44.46
Euro
51.18
Altın
4,494.41
ETH/USDT
2,006.90
BTC/USDT
66,507.00
BIST 100
12,698.19
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tel Aviv'den son duruma ilişkin yayındayız
logo
Ateşkesi ihlal eden İsrail askerlerinin Gazze'deki saldırısında 2 kardeş hayatını kaybetti

İsrail askerlerinin Gazze'de düzenlediği saldırılarda Filistinli 2 kardeş yaşamını yitirdi ve yaralananlar oldu.

Ali Semerci  | 28.03.2026 - Güncelleme : 28.03.2026
İstanbul

İsrail, Gazze'de ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Filistin resmi ajansı WAFA'nın sağlık kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Gazze şehrinin doğusunda İsrail güçlerinin saldırısında Filistinli kardeşler Fehmi ve Said Ömer Kaddum hayatını kaybetti. Şema Mahallesi'nde de evlere açılan ateşte bazı kişiler yaralandı.

İsrail ordusu, Gazze'nin doğusundaki Zeytun, Şucaiyye ve Tuffah mahallelerini hedef alarak yoğun bir şekilde topçu ateşine tabi tuttu. Tanklardan açılan ateşte sivil yerleşim alanlarının hedef alındığı kaydedildi.

İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli aileye ait bir evi yıktı

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail güçleri Nablus kentine baskın düzenledi.

İsrail askerleri, 28 Eylül 2025'te Kalkilya kenti yakınlarında aracına ateş açılması sonucu hayatını kaybeden Mahmud el-Akkad'ın ailesinin Halava Caddesi'ndeki evini kuşattı.

Bölgedeki birçok evi tahliye eden İsrail ordusu, Akkad'ın ailesinin evini patlayıcılarla havaya uçurdu.

İsrail askerleri, Nablus'un güneyindeki Osarin kasabasında da bazı evlere baskın düzenleyerek aradı ve sakinlerini sahada sorguladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Benzer haberler

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet