Ateşkesi ihlal eden İsrail askerlerinin Gazze'deki saldırısında 2 kardeş hayatını kaybetti
İsrail askerlerinin Gazze'de düzenlediği saldırılarda Filistinli 2 kardeş yaşamını yitirdi ve yaralananlar oldu.
İstanbul
İsrail, Gazze'de ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Filistin resmi ajansı WAFA'nın sağlık kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Gazze şehrinin doğusunda İsrail güçlerinin saldırısında Filistinli kardeşler Fehmi ve Said Ömer Kaddum hayatını kaybetti. Şema Mahallesi'nde de evlere açılan ateşte bazı kişiler yaralandı.
İsrail ordusu, Gazze'nin doğusundaki Zeytun, Şucaiyye ve Tuffah mahallelerini hedef alarak yoğun bir şekilde topçu ateşine tabi tuttu. Tanklardan açılan ateşte sivil yerleşim alanlarının hedef alındığı kaydedildi.
İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli aileye ait bir evi yıktı
Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail güçleri Nablus kentine baskın düzenledi.
İsrail askerleri, 28 Eylül 2025'te Kalkilya kenti yakınlarında aracına ateş açılması sonucu hayatını kaybeden Mahmud el-Akkad'ın ailesinin Halava Caddesi'ndeki evini kuşattı.
Bölgedeki birçok evi tahliye eden İsrail ordusu, Akkad'ın ailesinin evini patlayıcılarla havaya uçurdu.
İsrail askerleri, Nablus'un güneyindeki Osarin kasabasında da bazı evlere baskın düzenleyerek aradı ve sakinlerini sahada sorguladı.