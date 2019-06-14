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Dünya, Sudan

Askeri Geçiş Konseyi: Sudan askeri darbe girişiminden çok daha fazlasıyla karşılaştı

Sudan’da Askeri Geçiş Konseyi, planlı bir askeri darbe girişiminden çok daha fazlasıyla karşı karşıya kaldıklarını belirtti.

Ömer Erdem   | 14.06.2019
Askeri Geçiş Konseyi: Sudan askeri darbe girişiminden çok daha fazlasıyla karşılaştı

Sudan

Sudan’da Askeri Geçiş Konseyi (AGK) Sözcüsü ve Siyasi Komite Başkanı Şemseddin Kebbaşi İbrahim, başkent Hartum’daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda düzenlediği basın toplantısında, askeri darbe girişiminin bastırıldığını ifade ederek olaya karışan gözaltındaki bir grup askerle ilgili soruşturmanın sürdüğünü söyledi.

İbrahim, “Söz konusu kalkışma, planlı bir askeri darbe girişiminden çok daha fazlası. Müzakerelerde aynı salonda oturduğumuz Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçlerindeki (ÖDBG) bazı siyasi partiler de askeri darbe planladı.” ifadesini kullandı.

Sudan Genelkurmay Başkanı Haşim Abdulmuttalib Ahmed Babekir, dün yaptığı açıklamada, yakın zamanda bir askeri darbe girişiminin engellendiğini bildirmişti.

Askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, kalkışmayla ilgili gözaltına alınan 68 subayın sorgusu sürüyor.

"ÖDBG ile Devlet Başkanlığı Konseyinin yetkileri konusunda anlaşmıştık"

Etiyopya Başbakan Temsilcisi'nin kendilerine ÖDBG’nin müzakereleri Addis Ababa’da yürütme isteğini bildirdiğini ancak Askeri Konseyin müzakereleri Sudan dışına taşıma fikrini reddettiğini söyleyen İbrahim, “ÖDBG ile Devlet Başkanlığı Konseyinin yetkileri konusunda anlaşmıştık, ihtilaf noktamız temsil oranlarında.” diye konuştu.

AGK Sözcüsü, Etiyopyalı ara bulucunun muhaliflere liderlik eden çatı oluşum Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri (ÖDBG) ile cuma günü görüşmesinin ardından müzakerelere devam edilmesi konusundaki cevabını beklediklerini ifade etti.

Basın toplantısında konuşan AGK üyesi Korgeneral Yasir el Ata da Sudan’ın işinin ehli kurumlara sahip olduğunu belirterek meydandaki göstericilerin dağıtılmasıyla ilgili uluslararası bir soruşturma komisyonu kurulmasını asla kabul etmeyeceklerini vurguladı.

ÖDBG, asker ile müzakere masasına yeniden oturmak için ordunun 3 Haziran Pazartesi günü başkentte göstericileri dağıtırken şiddet uyguladığı ve suç işlediğini itiraf etmesi ve olaylarla ilgili uluslararası soruşturma komisyonu kurulmasını şart koşmuştu.

AGK Sözcüsü, bu konuyla ilgili soruşturmanın sonuçlarını cumartesi günü açıklayacaklarını söyledi.

İbrahim, başkentte ordunun ana karargahı önünde yeniden oturma eylemi yapılmasına ise asla izin vermeyeceklerini vurguladı.

"Sosyal paylaşım siteleri ulusal güvenliğe tehdit haline geldi"

Ülkede internet erişiminde 10 gündür devam eden sıkıntıyla ilgili olarak “İnternet yasağının güvenlikle ilgili yönleri var. Sosyal paylaşım siteleri, ulusal güvenliğe tehdit haline geldi.” ifadelerini kullanan İbrahim, internetin normale dönmesiyle ilgili hiçbir tarafın talebine olumlu yaklaşmayacaklarını dile getirdi.

Sudan'daki olaylar

Ülkede 19 Aralık 2018’de ekonomik kriz nedeniyle başlayan gösterilerin hızla rejim karşıtı eylemlere dönüşmesinin ardından ordu, 11 Nisan'da yönetime el koyduğunu açıklamış ve 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

Darbeden sonra Askeri Geçiş Konseyi ile muhalefet, askerlerin de yer alacağı 3 yıllık geçiş sürecinin ardından demokratik seçimlerle sivil yönetime geçilmesi konusunda anlaşmıştı.

Sudan güvenlik güçleri, 3 Haziran Pazartesi sabahı başkent Hartum’daki ordu karargahı önünde 6 Nisan'dan bu yana sivil yönetime geçilmesi talebiyle demokrasi nöbeti tutan muhalif göstericileri gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz kullanarak dağıtmıştı.

Sudan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin başkentte göstericilere müdahalesi sonucu 61 kişinin hayatını kaybettiği belirtilmişti.

Sudan Doktorlar Komitesi ise olaylarda yaşamını yitirenlerin sayısının 118'e ulaştığını aktarmıştı.

Son olayların ardından taraflar arasındaki müzakereler durdurulmuş, muhalefet kapsamlı sivil itaatsizlik ve siyasi grev kararı almış, askeri yönetim de 9 ay içinde genel seçime gidileceğini açıklamıştı.

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