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Dünya

Arnavutluk Başbakanı, tahıl koridoru anlaşmasının uzatılması nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kutladı

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın süresinin uzatılmasındaki rolü nedeniyle Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kutladı.

Fatjon Cuka, Dzihat Aliju  | 18.05.2023 - Güncelleme : 18.05.2023
Arnavutluk Başbakanı, tahıl koridoru anlaşmasının uzatılması nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kutladı

Tiran

Rama, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın süresinin uzatılması ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rolünü değerlendirdi.

Karadeniz Tahıl Girişimi'nin 2 ay daha uzatılmasını memnuniyetle karşıladığını belirten Rama, "Kritik rolünden dolayı Recep Tayyip Erdoğan'ı bir kez daha tebrik ediyorum. Dünya piyasalarına kesintisiz bir şekilde hayati tahıl arzının sağlanması dünya çapında gıda güvenliğinin sağlanması için kritik öneme sahiptir." ifadelerini kullandı.

Anlaşma, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle baş gösteren gıda krizini önlemek için iki ülke arasında Türkiye'nin girişimleri ve Birleşmiş Milletler'in kolaylaştırıcılığıyla 22 Temmuz 2022'de imzalanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün yaptığı açıklamada, imzalandığı günden bu yana çeşitli defalar uzatılan ve 18 Mayıs'ta sona ermesi beklenen anlaşmanın 2 ay daha uzatıldığını duyurmuştu.

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