Dünya

Arjantin'deki parlamento seçimlerini Devlet Başkanı Milei'nin partisi kazandı

Arjantin'de düzenlenen parlamento seçimlerini Devlet Başkanı Javier Milei liderliğindeki iktidar partisi kazandı.

Sinan Doğan  | 27.10.2025 - Güncelleme : 27.10.2025
Arjantin'deki parlamento seçimlerini Devlet Başkanı Milei'nin partisi kazandı

Bogota

Arjantin basınına göre, oyların yüzde 96'sının açıldığı ilk sonuçlara göre, Milei'nin partisi La Libertad Avanza (İlerleyen Özgürlük) yüzde 39 oy oranıyla seçimden zaferle çıktı.

Peronist muhalefetin oluşturduğu Fuerza Patria (Vatan Gücü) ise oyların yüzde 29,4'ünü alabildi.

Milei’nin partisi, başkent Buenos Aires olmak üzere Cordoba, Santa Fe ve Mendoza gibi önemli eyalet ve bölgelerde de başarı kazandı.

Muhalefet ise 7 Eylül'de gerçekleştirilen eyalet seçimlerinde başarılı olduğu Buenos Aires’te beklenmedik bir yenilgi yaşadı.

Bu sonuçlarla iktidar, reform projelerini hayata geçirmek ve muhalefetin başkanlık kararnamelerini engelleme girişimlerini etkisiz hale getirmek için ciddi bir avantaj elde etti.

La Libertad Avanza, Senato'da 8 seçim bölgesinden 6'sını kazanmasına rağmen, kemer sıkma politikalarını hayata geçirmek için gerekli üçte bir çoğunluğa henüz ulaşamadı.

Seçime katılım oranı yüzde 67,85 olarak kaydedildi. Bu oran, Arjantin’in 1983’te demokrasiye dönüşünden bu yana en düşük oran olarak kayıtlara geçti.

"Reform yolunda ilerlememiz gerekiyor"

Buenos Aires’teki parti merkezinde konuşan Milei, yeni Kongre’nin ülkenin rota değişikliğini sağlamada kritik öneme sahip olacağını belirterek, "Bugün açıkça Arjantin için tarihi bir gün oldu. Önümüzdeki iki yıl boyunca, başlattığımız reform yolunda ilerlememiz gerekiyor." ifadesini kullandı.

Milei, Arjantin’in büyümesi ve kalkınması için reformların gerekli olduğunu savunarak, "10 Aralık’tan itibaren, şüphesiz Arjantin tarihindeki en reformist Kongre’ye sahip olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Siyasi ve toplumsal yansımalar

Ulusal basına göre, iktidar partisinin Temsilciler Meclisi’nde bazı eyaletlerdeki zaferi, Milei’nin reform ve ekonomi programlarını daha rahat ilerletmesini sağlıyor.

Ancak Senato’daki üçte birlik çoğunluğun eksikliği, bazı yasaları veto etme veya engelleme yetkisini sınırlıyor.

Arjantin’de geleneksel olarak güçlü olan Peronist partiler, özellikle Buenos Aires eyaletindeki yenilgiyle birlikte muhalefetin siyasi etkisinin kısa bir süreliğine azaldığını gösteriyor.

Milei’nin aşırı sağcı söylemleri ve radikal ekonomi reform vaatleri ise toplumda hem destek hem de karşıt tepkileri güçlendirmiş olduğu yorumlarına yol açtı.

