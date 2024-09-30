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Dünya

Araştırmacılara göre Everest Dağı yılda yaklaşık 2 milimetre uzuyor

Yeni yapılan bir araştırmada, yakınlarındaki nehrin yol açtığı erozyon nedeniyle Everest Dağı'nın her yıl uzuyor olabileceği tespit edildi.

Dilara Karataş  | 30.09.2024 - Güncelleme : 30.09.2024
Araştırmacılara göre Everest Dağı yılda yaklaşık 2 milimetre uzuyor

Ankara

EurekAlert sitesinin haberine göre İngiltere'deki University College London'dan (UCL) uzmanlar, 8 bin 849 metre yüksekliğindeki Everest'in nasıl uzadığını bulmak için çeşitli modeller üzerinden Himalayalar'daki nehirlerin yıllar içerisindeki evrimini inceledi.

Araştırmacılar, yaklaşık 89 bin yıl önce Everest'in yakınlarında bulunan Arun Nehri'nin, Kosi Nehri ile birleşmesinin bölgede erozyonu arttırdığını buldu.

Bu birleşmenin büyük miktarda kaya ve toprağı aşındırdığını belirten araştırmacılar, aşındırmanın ardından yer kabuğunun altından gelen basıncın Everest'in yükselmesine neden olduğunu ifade etti.

Araştırmacılar, nehrin yol açtığı erozyon dolayısıyla Everest Dağı'nın son 89 bin yıl içinde 15 ila 50 metre uzadığını ve yılda yaklaşık 2 milimetre kadar uzamaya devam edebileceğini belirtti.

Araştırmanın yazarlarından Dr. Şu Han açıklamasında, "Everest Dağı'nın değişen yüksekliği, Dünya yüzeyinin dinamik doğasına dikkat çekiyor. Arun Nehri'nin aşındırması ile Dünya'nın mantosunun yukarı doğru basıncı arasındaki etkileşim, Everest Dağı'na bir ivme kazandırarak onu normalde olduğundan daha yükseğe itiyor." ifadelerini kullandı.

Araştırma, "Nature Geoscience" dergisinde yayımlandı.

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