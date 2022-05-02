Arap ülkelerindeki milyonlarca Müslüman bayram namazında Mescid-i Aksa'yı unutmadı
Arap ülkelerindeki Müslümanlar, bayram namazlarında işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa için dua etti.
İstanbul
Cezayir'de Kovid-19 salgını sonrası iki yıldır ilk kez kısıtlamalar olmadan kılınan bayram namazında Mescid-i Aksa'ya destek çağrıları yükseldi.
Başkent Cezayir'de yer alan Büyük Cami'deki bayram namazına Başbakan Eymen bin Abdurrahman, bakanlar ve yabancı ülke büyükelçileri katıldı.
Ülkedeki tüm camilerde okunan bayram hutbelerinde Kudüs'e ve Mescid-i Aksa'ya destek çağrıları yapıldı; Cezayir'in Filistin davasına ve Kudüs'e destek verdiği vurgulandı.
Büyük Cami imam hatibi Muhammed Migatili, hutbesinde, İsrail'in dünyanın gözü önünde Mescid-i Aksa'ya saygısızlık ettiğini belirtti.
Ürdün
Ürdünlüler bayram namazı için başkent Amman'daki El-Hüseyin Gençlik ve Spor Kompleksini doldurdu.
Bayram namazı, kompleksin halı sahasında binlerce kişinin katılımıyla kılındı. Bayram hutbesinde ise Filistin'e destek vurgusu yapıldı.
Hutbeyi okuyan Zeyd İbrahim el-Keylani, Ürdün ve Filistin kardeşliğine değinerek, Kudüs'e ve Mescid-i Aksa'ya her türlü desteğin verilmesi gerektiğini belirtti.
Keylani, "Mescid-i Aksa'daki kardeşlerimizi asla unutmayacağız. Bu mübarek günde onlar için hayırlar ve bereketler diliyoruz." ifadelerini kullandı.
Ürdün Vakıflar Bakanlığı, tüm camilerde okunan bayram hutbelerinin Filistin, Kudüs ve Mescid-i Aksa konulu olması talimatı verdi.
Fas
Fas’ta iki yıl aradan sonra yüzbinlerce Müslüman, Ramazan Bayramı namazını camilerde ve açık alanlarda eda etti.
Kovid-19 salgını sonrası ilk defa genç, yaşlı, kadın, çocuk binlerce Faslı, bayram namazını kılmak için camilerin yanı sıra meydanlarda bir araya geldi, namaz sonrası bayramlaştı.
Fas Vakıflar ve İslami İşler Bakanlığının duyurduğu bayram namazı vaktine rağmen ülkedeki tüm camilerde farklı saatlerde namaz kılındı.
Başkent Rabat yakınlarındaki Sela kentinde namaz için belirlenen açık alana on binlerce Faslı akın etti.
Çeşit çeşit geleneksel kıyafetleriyle namaz alanına gelen Faslılar, renkli görüntüler oluşturdu. Bayram namazı ve hutbesinin ardından cemaate kahvaltı ikram edildi.
Rabat’taki Buhilal Camisi’nde kılınan bayram namazı sonrası okunan bayram hutbesinde ise Filistin, Kudüs ve Mescid-i Aksa davasına destek vurgusu yapılarak, işgal altındaki Harem-i Şerif ve kutsal Filistin topraklarının özgürlüğü için dua edildi.
Ülkenin tüm kentlerinde iki yıl aradan sonra büyük bir coşku ve mutlulukla bayram namazı eda edildi.
Filistin
İşgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan binlerce Filistinli, bayram namazını El Halil kentindeki Harem-i İbrahim Camisi'nde kıldı.
Harem-i İbrahim Camisi'ni dolduran Filistinliler, bayram namazını İsrail güçlerinin yoğun önlemleri arasında eda etti. İsrail askerleri, caminin girişinde kimlik kontrolü yaptı.
El Halil Vakıflar Bakanlığı Müdürü Nidal el-Caberi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 3 bin Filistinlinin bayram namazını burada kıldığını belirtti.
Caberi, İsrail'in Filistinlilere yönelik kısıtlayıcı uygulamaları olmasaydı sayının çok daha fazla olacağını söyledi.
Mısır
Mısırlılar, ülke genelindeki büyük camilerde Ramazan Bayramı namazını eda etti.
Bayram namazı için camilerde bir araya gelen kadın, erkek, genç, yaşlı çok sayıda Mısırlı, meydanlara taştı.
Özellikle çocukların yoğun katılım gösterdiği bayramlaşma etkinlikleri renkli görüntüler oluşturdu.
Mısır resmi ajansı MENA'da yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi de bayram namazını başkent Kahire'deki Mareşal Hüseyin Tantavi Camisi'nde kıldı.
Tunus
Tunuslular, geleneksel "Bayram Şenliği" etkinliğiyle Ramazan Bayramı'na başladı.
Kovid-19 tedbirleri kapsamında iki yıldır yapılamayan Bayram Şenliği bu yıl yüzlerce Tunuslunun katılımıyla başkent Tunus’un Eski Şehir bölgesinde gerçekleştirildi.
Kadın, erkek ve çocuklardan oluşan kalabalık grup, tekbirler ve naatlar okuyarak, surlarla çevrili başkentin giriş kapılarından Bab el-Hadra bölgesinde yer alan Sahib et-Teba Camisi'ne doğru yürüdü.
Şenlik kapsamında, kılınan bayram namazının ardından toplu bayramlaşma ve karşılıklı hediyeleşme yapıldı.
Sahib et-Teba Camisi'nde çocukların Mescid-i Aksa ile dayanışma için Filistin bayrakları taşıdığı görüldü.
Bayram namazı öncesi Eski Şehir'in tarihi sokaklarında tekbirler ve Hazreti Muhammed için okunan naatlar ile yürüyen Tunuslular, Bayram Şenliği etkinliğini yıllardır devam ettiriyor.
Yemen
Yemenliler, ülkenin farklı kentlerindeki camilerde ve meydanlarda Ramazan Bayramı namazını eda etti.
Genç, yaşlı milyonlarca Yemenli bayram namazı için Kovid-19 kısıtlamaları olmaksızın cami ve meydanlarda bir araya geldi.
Her yaştan Yemenlinin katıldığı bayram namazı ve bayramlaşma anları renkli görüntülere sahne oldu.
Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi, Konsey üyeleri, Başbakan Muin Abdulmelik ile çok sayıda yetkili bayram namazını ülkenin geçici başkenti Aden'deki bir meydanda kıldı.
Bayram namazının ardından Alimi, yetkililer ve vatandaşlar ile bayramlaştı.
Alimi, Yemenlilere, "kardeşlik ve sevgi ruhunu güçlendirme; başlığı hoşgörü ve uyum olan yeni bir sayfa açma" çağrısında bulundu.
Libya
Libyalılar, Ramazan Bayramı namazı için geleneksel kıyafetlerini giyerek, cami ve meydanları doldurdu.
Binlerce Libyalı, başkent Trablus'taki Şehitler Meydanı'nda bayram namazını Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi ve bazı hükümet yetkililerinin katılımıyla kıldı.
Libyalı erkeklerin çoğu bayramda pantolon, uzun gömlek ve hafif ceket ya da yelekten oluşan yerel dilde "zıbın" adı verilen 3 parçalı geleneksel kıyafetlerini giydi.
Bayram namazında Libya'nın istikrarı için dualar edildi.
Suudi Arabistan
Suudi Arabistan'da Mekke kentinde yer alan Mescid-i Haram (Kabe) ve Medine kentindeki Mescid-i Nebevi başta olmak üzere ülkedeki tüm camilerde bayram namazı kılındı.
Ülkenin resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, Kral Selman bin Abdulaziz bayram namazını Kabe'de eda etti.
Lübnan
Lübnan'da da Kovid-19 salgını nedeniyle tedbirlerin gölgesinde geçen iki yılın ardından halk bayram coşkusu yaşadı.
Yüzlerce Lübnanlı, ülkenin tüm kentlerindeki camilerde bayram namazını kıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.